Agricultores de Penedo fornecerão alimentos para o Ifal

Data: 10/10/2019



O apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (Semada), garante mais uma fonte de renda para pequenos produtores rurais do município.

Graças a assistência técnica para o cultivo de alimentos agroecológicos e também a orientação direcionada ao fornecimento para órgãos públicos, ações da gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura, dezenas de famílias foram habilitadas a fornecer gêneros alimentícios para o campus Penedo do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

A mais recente conquista no campo da agricultura familiar local foi alcançada com o resultado da chamada pública realizada pela instituição de ensino técnico, médio e superior instalada em Penedo para atender o município e região, avanço em educação pública viabilizada pelo Prefeito Március Beltrão ainda em sua primeira gestão.

Bolos, pães e frutas

Em breve, estudantes do instituto federal irão receber bolos de milho, macaxeira, amendoim e o tradicional pé de moleque, além de outras variedades para o lanche. O biscoito sequilho também foi apresentado na lista analisada por nutricionista do Ifal, assim como a salada de frutas e delícias como pão de macaxeira recheado com charque ou com carne de frango, dentre outros itens prontos para consumo.

O homem do campo ganha cada vez mais espaço e renda graças ao trabalho da Semada. Atuando em parceria com Senar, Sebrae e Emater, o ganho econômico já é uma realidade. A produção é comercializada por meio da Feira da Agricultura Familiar, nas feiras livres da cidade e também através do fornecimento para merenda escolar das escolas do município, além do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

“É um trabalho não somente de orientação ao agricultor no plantio e na colheita, mas acima de tudo ele saber comercializar, se tornar um empreendedor, com todo o conhecimento de como funciona essa cadeia que faz o dinheiro circular em nosso município, gerando desenvolvimento para Penedo”, destaca o Secretário Manole Messias Lima, gestor da Semada.

por Fernando Vinícius – Decom Penedo