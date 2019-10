Bombeiros resgatam cadáver do sexo masculino em lagoa no Pontal da Barra

Data: 11/10/2019

Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde desta sexta-feira (11), em um trecho da Lagoa Manguaba, no bairro Pontal da Barra, em Maceió.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver foi encontrado em meio aquoso na Rua Alípio Barbosa da Silva, por trás do batalhão de Operações Especiais (Bope).

Uma equipe com três militares realizou o resgate do corpo. A Polícia Militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

A vítima não foi identificada. Não há informações sobre a possível causa da morte.

Fonte: CadaMinuto