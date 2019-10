Mais de 60 toneladas de óleo já foram recolhidas em Alagoas

Data: 11/10/2019



O óleo que tem sido recolhido em vários pontos da costa alagoana começou a ser recebido na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da Alagoas Ambiental. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da empresa.

Até o fim da tarde, cerca de 35 toneladas do material haviam sido recebidas, ainda de acordo com a assessoria. O número aumentou para 61 toneladas por volta das 18h, com a chegada de “remessas” à CTR, que fica localizada no município de Pilar, região metropolitana de Maceió.

Por ser a única central apta a receber o óleo recolhido, a comunicação da Alagoas Ambiental informou que foi feito um acordo entre os municípios do estado para que todo conteúdo seja concentrado neste local. Até o momento, foram encaminhados veículos para recolher dos municípios de Feliz Deserto, Piaçabuçu e Coruripe.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) informou que a coleta será realizada em todos os municípios onde for encontrado óleo. A logística do recolhimento, bem como a ordem de coleta, será definida pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL).

Fonte: TNH1