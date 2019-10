Prefeito em exercício Ronaldo Lopes participa de atividades alusivas ao dia da criança

Data: 12/10/2019



Em comemoração ao dia das crianças, que anualmente é celebrado no dia 12 de outubro a Prefeitura de Penedo realizou na última sexta-feira (11), diversas atividades alusivas a data com brincadeiras, distribuições de brindes e guloseimas. As atividades foram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e também pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Na Escola Municipal de Educação Infantil Lucia Nogueira Moreira, localizada no bairro Dr. Raimundo Marinho, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu as crianças da unidade escolar, pais e a equipe da creche com diversas brincadeiras, quebra pote e lanches, também contanto com a presença do Prefeito em Exercício Ronaldo Lopes, que foi prestigiar as comemorações do dia das crianças.

O Prefeito em exercício ressaltou a importância da data e também os investimentos que estão sendo feitos na educação infantil em Penedo.

“As crianças são o futuro do Brasil, por isso aqui em Penedo, nós damos uma atenção muito especial às crianças da nossa cidade. Estivemos na creche Lucia Nogueira Moreira acompanhando as comemorações do dia da criança na nossa cidade. Até o fim do ano mais duas creches, uma no bairro Rosete Andrade e outra no bairro de santa de Santa Luzia, é muito gratificante trabalhar para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças”, destacou Ronaldo Lopes.

Orla ribeirinha

Na orla ribeirinha a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação preparou uma tarde recheada com diversas brincadeiras para a criançada penedense, com esportes, dança, pintura facial, distribuição de churros, pipocas, pula-pula, entre muitas outras atividades.

Além disso a ação contou com a participação das equipes dos CRAS-Centro de Referencia e Assistência Social, dos bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio, Centro de convivência e fortalecimento de vínculos, Creas, coordenadores da secretaria, entre outros.

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes também esteve presente as ações e parabenizou a todas as crianças penedenses pela data, lembrando que o local das comemorações foi completamente reformado pela gestão ‘Terra do desenvolvimento e da cultura’, já que o espação construído em sua gestão a frente da Codevasf havia sido modificado em outras épocas, perdendo a sua principal característica, de servir como local de lazer para a família penedense.

“Recentemente reconstruímos a área de lazer das crianças que havia sido destruída e o parquinho infantil. É importante priorizar as áreas de lazer para as crianças, para que elas possam ter espaços como esse para comemorar seu dia”, finalizou.

Fonte: Decom – PMP