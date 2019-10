Ronaldo Lopes destaca investimentos em segurança pública

Data: 11/10/2019



A Polícia Militar de Alagoas deu posse ao novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), unidade cujo quartel é localizado em Penedo. O Major José Barbosa Silva Júnior assume o posto do Tenente Coronel Joanilson Sampaio Junior, oficial que parabenizou os governos estadual e municipal à corporação responsável pela segurança pública de mais seis municípios da região.

Representando a gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura na solenidade realizada nesta sexta-feira, 11, no auditório da Casa de Aposentadoria, o prefeito em exercício Ronaldo Lopes recebeu autoridades da Polícia Militar, Marinha, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário Estadual, Câmara de Vereadores de Penedo, Câmara de Vereadores de Arapiraca, Diocese de Penedo e Assembleia Legislativa Estadual.

Ronaldo Lopes destacou os investimentos em segurança pública que melhoraram as condições de trabalho dos policiais e causaram a redução nos índices de violência em Penedo e nos demais municípios alagoanos.

O gestor também destacou o elogio feito no discurso do ex-comandante Jota Júnior à parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo que viabilizou a construção da sede própria do 11º BPM. O quartel da corporação foi construído no bairro Raimundo Marinho, em terreno doado pelo governo do qual é responsável por planejar obras estruturantes que visam o desenvolvimento do município.

Investimentos

“Há alguns anos atrás nós tínhamos poucas viaturas, carros velhos que dificultavam o trabalho da Polícia Militar, muitas vezes víamos até os policiais empurrando os veículos e hoje nós temos o policiamento ostensivo nas ruas utilizando carros novos e policias com armamento moderno, equipamento de comunicação integrado em todo o estado. O governo faz um grande trabalho com as Polícias Civil e Militar”, disse Ronaldo Lopes em entrevista à Penedo FM.

“Nós só temos que agradecer ao governador Renan Filho e ao comando da Polícia Militar pela indicação de oficiais como o Jota Júnior, que agora vai cumprir outra missão, e agora com o Major Silva Júnior. Tenho certeza que ele vai dar continuidade a esse belíssimo trabalho que a Polícia Militar desenvolve em nossa cidade e região”, frisou Ronaldo Lopes ao repórter Rafael Medeiros.

O Prefeito em exercício falou ainda sobre mais um reforço para a segurança pública em Penedo. “Há um projeto do governador Renan Filho de levar para as cidades turísticas o programa Ronda Nos Bairros”, informou, acrescentando o avanço proporcionado pelo atual governo municipal com a criação da Guarda Patrimonial, efetivo formado por 60 servidores da Prefeitura de Penedo.

por Fernando Vinícius – Produção Decom PMP

Fotos: Cone Freire