Vereadores apoiam mobilização em favor da Ufal e do Ifal em Penedo

Data: 12/10/2019



O contingenciamento de recursos para universidades e institutos federais pelo Ministério da Educação coloca em risco a manutenção das únicas instituições de ensino público que ofertam cursos de nível superior, médio e técnico instaladas em Penedo.

Sem receita para arcar com despesas essenciais, como água e energia, as unidades da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) podem fechar as portas.

De imediato, isso significa o distanciamento ao acesso da formação para cerca de 1.500 estudantes, além de desemprego para o pessoal terceirizado e a saída de dezenas de servidores efetivos de Penedo, levando consigo os recursos que usam na cidade.

O risco sobre o retrocesso geral foi debatido na Câmara Municipal de Penedo (CMP) durante a sessão realizada nessa quinta-feira, 10. De acordo com o professor Igor da Mata, docente com dez anos de atividades no curso de Engenharia de Pesca da Ufal, as medidas apontam o fechamento das instituições públicas de ensino superior, processo que vai atingir primeiro as unidades localizadas no interior do estado, entre elas Penedo.

Pablo Pinheiro, professor do curso de Meio Ambiente do Ifal e representantes do diretório municipal do sindicato dos servidores do instituto, também teve acesso à tribuna. Ele destacou a luta para que a unidade passasse a funcionar em Penedo e a mobilização atual em favor da pauta sobre a necessidade de termos “educação de qualidade, mais justa e inclusiva”.

CMP na vanguarda

Outro aspecto destacado por Pablo Pinheiro diz respeito ao espírito democrático dos vereadores penedenses. Além do diálogo aberto com estudantes e professores na quinta-feira passada, durante protesto realizado na Praça Barão de Penedo, a Câmara Municipal de Penedo foi a única de Alagoas a abrir espaço para representantes da Ufal e do Ifal.

“Nenhuma outra Câmara de Vereadores das cidades alagoanas abriu espaço para atender as demandas do Ifal ou da Ufal, a Câmara de Penedo está saindo na vanguarda”, ressaltou o professor e sindicalista, acrescentando que uma comissão também foi recebida pelo prefeito em exercício de Penedo, Ronaldo Lopes.

De forma articulada com o Legislativo e o Executivo, a mobilização pretende incluir representantes da bancada federal alagoana no Congresso Nacional. Da parte dos vereadores penedenses, todos declararam apoio à causa e se comprometeram em levar o pleito para deputados estaduais, federais e senadores com os quais têm relação política.

A gravidade do assunto deve ser tema de audiência pública que, a princípio, está prevista para acontecer em 18 de novembro, no auditório do Ifal Penedo.

Fonte: Assessoria