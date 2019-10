Festa de São Francisco de Borja em Piaçabuçú foi encerrada com jogo beneficente com a presença do CSA

Data: 13/10/2019



Na última sexta-feira, 11, aconteceu na cidade ribeirinha de Piaçabuçú um jogo beneficente entre os Amigos da Matriz (Piaçabuçú) e o Sub-20 do Centro Sportivo Alagoano. O azulão do mutange venceu a partida por 3 a 2, mas mesmo assim não tirou o brilho do evento com contou com um bom número de torcedores no estádio municipal do Orlandão. Na partida preliminar as Amigas da Matriz (Piaçabuçú) e o Mangueirão (Penedo) empataram em 0 a 0.

O vigário da paróquia de São Francisco de Borja, Padre Vanderlei, fez questão de estar presente ao jogo e parabenizar a todos que contribuíram para esta grande obra que é a restauração da Igreja Matriz da cidade.

Este evento foi uma realização da Paróquia de São Francisco de Borja e a organização ficou com conta de: Van Marques, Gileno Dantas e Amigos da Matriz.

Nossa reportagem, OparaNews, esteve presente ao evento e entrevistou o Padre Vanderlei, o secretário de Finanças de Piaçabuçú, Guido Beltrão e o Coordenador de Esporte, Lazer e Eventos, Rodolfo Feitosa.

Confira abaixo as entrevistas:

PADRE VANDERLEI – vigário da Matriz

GUIDO BELTRÃO – secretário de finanças

RODOLFO FEITOSA – coordenador de esporte, lazer e eventos

por Redação