Com ação promocional, Alagoas cresce 43% em vendas entre os meses março e setembro

Data: 14/10/2019



As belezas e atrativos alagoanos se destacaram em mais um ano na operadora Azul Viagens, uma das principais do país. Com a quinta edição da campanha Azul da Cor do Mar de Alagoas, as vendas para o destino cresceram 43% entre março e setembro, meses em que são realizadas as ações, em relação ao mesmo período no ano passado. Ao todo, foram mais de 123 mil diárias de hotel vendidas para o estado – a capital chegou a liderar o ranking nacional de vendas, em agosto, superando Porto Seguro (BA), um histórico concorrente.

Por contar com o maior parque hoteleiro do estado, Maceió ocupa o primeiro lugar no ranking dos destinos alagoanos mais vendidos pela operadora, representando 86% deste montante, seguida por Maragogi (10%), Marechal Deodoro (3%) e Barra de São Miguel (1%). Os dados apresentados pelos executivos da Azul Viagens mostram ainda que as cidades de Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Presidente Prudente (SP), Uberlândia (MG), Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Rio Claro (SP) e Marília (SP) foram as que mais enviaram turistas para o estado nesta edição da campanha.

Realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) de Maceió, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) em Alagoas, e com o apoio da Azul Viagens e Luck Receptivo, a edição da campanha deste ano promoveu o destino nos principais mercados do país. A Caravana Azul rodou por 12 cidades, a exemplo de Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), capacitou mais de mil agentes, promoveu rodada de negócios com a hotelaria e mobilizou centenas de agências de viagens.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, o resultado mostra o quanto os investimentos em ação promocional do destino, encabeçados pelo Governo de Alagoas, tem resultado em mais turistas para o estado. “Batemos mais um recorde com a campanha Azul da Cor do Mar de Alagoas, que vem crescendo a cada ano, sempre amparada no apoio do governo do Estado e demais parceiros. Sempre crescemos dois dígitos de um ano para o outro e, nesta edição, quase dobramos o número registrado ano passado, chegando a mais de 40% de evolução nas vendas. Isso significa mais turistas circulando por Alagoas, não ficando só na nossa capital, mas visitando todas as nossas principais cidades turísticas, consolidando o turismo como grande propulsor da economia alagoana”, pontou.

Já de acordo com o titular da Semtel, Jair Galvão, os números mostram o sucesso de um amplo trabalho de promoção desenvolvido pela Prefeitura de Maceió junto a um dos principais parceiros comerciais. “A Azul da Cor do Mar é uma das mais importantes e inovadoras ações promocionais do destino. Há cinco anos, a campanha registra um crescimento ascendente de dois dígitos nas vendas da operadora para Maceió e já se consolidou como uma vitrine para outros destinos brasileiros. Somente no período da campanha, mais de 28 mil turistas desembarcaram na capital alagoana pela Azul Viagens, o que demonstra um resultado muito positivo para o desenvolvimento econômico municipal”, comemorou.

Premiação

O encerramento da ação promocional, com a premiação dos agentes que mais venderam o destino Alagoas na campanha, aconteceu na última sexta-feira (11), em um jantar festivo no Hotel Jatiúca Resort, em Maceió.

O mineiro de Uberlândia, Fabrício Medeiros, da agencia home tour, foi o agente que mais vendeu pacotes para Alagoas e levou para casa um carro 0 km, modelo Fiat Uno 2020. Também mineiro, de Araxá, o segundo colocado, João Paulo Simões, ganhou uma moto 0 km. Já a terceira colocada, a paulista de Ribeirão Preto, Aline Rodovalho, ganhou uma viagem para Alagoas, com direito a acompanhante, hotel e passeios inclusos, além de dois ingressos para curtir o Réveillon Celebration, na Praia de Jacarecica, em Maceió.

Foram premiados também os agentes que mais venderam no call canter da Azul e nas lojas Azul espalhadas pelo país. Estes foram contemplados com pontos para troca de passagens no programa Tudo Azul. Todos os finalistas receberam uma placa de reconhecimento pelas vendas realizadas para o Destino Alagoas. Desde a última quarta, os quinze melhores agentes estão em Alagoas conhecendo as belezas e novidades do estado em famtour, passando por cidades como Maragogi, Maceió, Marechal Deodoro e União dos Palmares.

por Thiago Tarelli e Bárbara Pacheco/Agência Alagoas