Pai e filho morrem atropelados por caminhão em Rio Largo

Data: 14/10/2019



Pai e filho morreram no domingo (13) após serem atropelados por um caminhão na entrada na Mata do Rolo, em Rio Largo, região metropolitana de Maceió. O motorista fugiu do local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pai de 28 anos e filho de apenas 5 anos, estavam em uma moto na rodovia quando foram atropelados. Eles chegaram a ser atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram.

O motorista do caminhão fugiu do local do crime, mas foi perseguido pela população. Ele conseguiu descer do veículo e fugiu. Revoltadas com o crime, várias pessoas atearam fogo ao caminhão.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para a ocorrência e fizeram a perícia e recolheram os corpos das vítimas.

Estiveram no local equipe do Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Fonte: G1/AL