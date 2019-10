Prefeitura de Penedo conclui a 4ª edição da Caravana da Cultura

Data: 14/10/2019

A 4ª edição da Caravana da Cultura foi concluída pela Prefeitura de Penedo. O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej) promoveu o acesso ao teatro, cinema, educação ambiental e diversão para comunidades situadas na zona rural de Penedo.

O trabalho desenvolvido em parceria com o IMA Alagoas e o grupo penedense Cia Flor do Sertão ocupou as instalações do antigo Peti (atual Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), recebendo moradores do Campo Redondo e estudantes da Escola Municipal de Educação Básica Professor Arlindo Ferreira de Moraes.

“Para finalizar esta edição da Caravana da Cultura, nós firmamos essa parceria com o IMA Alagoas que participou com palestras, mostrando para a criançada por que devemos preservar o meio ambiente, cuidar da fauna e da flora, não manter animais em cativeiro, e tudo isso de forma lúdica, como se fosse brincadeira”, explica a gestor da Seclej, Alyne Costa.

Ela também elogiou o trabalho da trupe teatral Flor do Sertão. “O pessoal tem um trabalho muito interessante, de resgate de histórias infantis, com música e boneco, passando uma mensagem de aprendizado para as crianças que ainda recebem o carinho deles na hora da pintura facial”.

Além da comunidade do Campo Redondo, a quarta edição da Caravana da Cultura esteve nos povoados Santa Margarida e Cooperativa 2º Núcleo. Em todos os locais, a Seclej promoveu brincadeiras, lanche e exibição de filmes de curta metragem, com distribuição de pipoca para a criançada.

“É muito gratificante ver a alegria das crianças, como elas se divertem e participam com a gente na caravana que promove diversão justamente para comunidades com dificuldade de acesso ao lazer”, conclui Alyne Costa.



por Fernando Vinícius – Decom PMP