Seclej Penedo promove torneio de futevôlei para adolescentes

Data: 14/10/2019

A Prefeitura de Penedo incentiva a prática de esportes para crianças e adolescentes, seja com aulas de Educação Física nas escolas do município ou por meio de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej).

Nesse final de semana, a orla do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) recebeu duplas de futevôlei formada por meninos com até 16 anos de idade, em sua maioria residentes na localidade contemplada com várias obras de infraestrutura realizadas na gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes.

A garotada participou do torneio que premiou os primeiros colocados. “Nós aproveitamos o feriado de celebração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia da Criança para promover o torneio com crianças e adolescentes”, declarou Alyne Costa, destacando os investimentos do governo municipal no mais antigo bairro de Penedo.

“Nós queremos incentivar a prática do futevôlei, que ainda não é tão presente em todas as comunidades de Penedo, como é o futebol. Também pretendemos levar outras modalidades, como atletismo e vôlei porque esporte também é lazer e estes dois setores, esporte e lazer, agora são de responsabilidade da Secretaria de Cultura”, explica a gestora da pasta que abrange ainda ações para a juventude.

por Fernando Vinícius – Decom PMP