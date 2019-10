Semada Penedo orienta agricultores que participam da Feira da Agricultura Familiar

Data: 14/10/2019

Produtores rurais que participam da Feira da Agricultura Familiar receberam orientações da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (Semada) durante reunião realizada nesta segunda-feira, 14.

Os participantes do programa que gera emprego e renda para o homem do campo, levando alimento de qualidade para famílias penedenses, irão trabalhar com fardamento nas bancas que serão, em breve, identificadas por numeração e local de origem do responsável.

Os agricultores e agricultoras também foram orientados sobre questões relacionada a preço de produtos e atendimento ao cliente, temas abordados pelo Secretário Manoel Messias Lima, o Messias da Filó.

Sobre a solicitação para a realização da Feira da Agricultura Familiar em outros bairros, além do Santa Luzia e Cohab, Messias ressaltou que a logística para a realização do programa itinerante necessita de um ponto de apoio com banheiros para uso dos comerciantes.

Na Praça de Santa Luzia, como é conhecido o Parque Adail Freire, a estrutura da caixa d’água do SAAE dispõe de banheiros. Na Cohab, o ponto de apoio é a sede da associação de moradores.

“A gente não pode depender de uma residência, por exemplo, porque são muitas pessoas envolvidas trabalhando durante horas seguidas”, explicou o Secretário da Semada.

por Fernando Vinícius – Decom PMP