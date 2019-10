Vasco é campeão do torneio Futebol Master 40

Data: 14/10/2019

A torcida vascaína comemora a conquista de um título nos gramados do futebol. E não é fake news. Diferente do time carioca homenageado com seu nome por clube penedense, o Vasco da Gama ribeirinho levantou a taça de campeão do Torneio de Futebol Master 40.

Na competição promovida pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), atletas veteranos mostraram que ainda têm saúde e talento para jogar futebol de campo.

O torneio que reuniu oito times de Penedo teve sua partida final realizada no domingo, 13. O Vasco da Gama penedense venceu o time da Vila Primavera por 3 x 2, partida realizada no Campo do Sinimbú.

Campeonato municipal

O próximo torneio de futebol de campo promovido pela Seclej, por meio de sua Coordenadoria de Esportes, já tem data marcada para começar.

No próximo dia 26 de novembro, 16 times começam a disputa do Campeonato Municipal de Futebol, competição sem restrição de idade e com todas as partidas no Campo do Sinimbú.

“Nós teremos jogos aos sábados, a partir das 15 horas, e também nos domingos. Até a fase de semifinal do campeonato, os times decidiram que os tempos dos jogos irão durar 35 minutos, sendo a fase decisiva jogada com tempos de 40 minutos”, explica o Coordenador de Esportes Elias Peixoto, o Betume.

Na reunião realizada nesta segunda-feira, 14, foram definidos os grupos do Campeonato Municipal de Futebol, sendo quatro com 3 times e um grupo com 4 times. Passam de fase os dois melhores colocados de cada grupo.

Copa Penedense de Futsal

Dos campos para as quadras, a Seclej organiza a Copa Penedense de Futsal, torneio em andamento com a participação de 12 equipes. Todos os jogos acontecem no Ginásio Padre Manoel Vieira, espaço recuperado pelo Governo de Alagoas onde os times jogam no período noturno. A final do torneio acontecerá no dia 1º de novembro.

por Fernando Vinícius – Decom PMP