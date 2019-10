Adeal proíbe trânsito de suínos em Alagoas por tempo indeterminado

Data: 15/10/2019



A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal) publicou no Diário Oficial, desta terça-feira (15), uma portaria que proíbe por tempo indeterminado o trânsito de suídeos em todo o estado. A medida foi tomada em virtude da confirmação de um foco de Peste Suína Clássica (PSC) em Traipu, na semana passada.

Está proibida também a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) para suídeos no território alagoano, para quaisquer destinos ou finalidades, exceto abate imediato em estabelecimentos com serviço de inspeção oficial. Fica suspenso, também por tempo indeterminado, aaglomeração de animais da espécie, como em feiras de animais espalhadas pelo estado. A portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

A medida foi instituída pelo órgão, considerando as diretrizes do Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS), após a confirmação de um foco de PSC no interior alagoano. Com o objetivo de evitar a disseminação do vírus e reduzir ao máximo as perdas produtivas e econômicas decorrentes, a Adeal está atuando diariamente na região para combater a doença.

Fica estabelecido que, em Traipu, na área correspondente ao raio de 10 km a partir de propriedade rural com registro de foco da doença, é vedada a entrada ou saída de animais da espécie suídea, independentemente do destino ou finalidade, exceto para abate imediato após aprovação prévia do Serviço Veterinário Oficial (SVO).

Além disso, cargas de suídeos e de seus produtos e subprodutos, quando abordadas dentro do Estado de Alagoas, por servidores da Adeal no exercício da fiscalização, estarão passíveis das medidas de controle sanitário previstas em Lei.

Na mesma publicação, a Adeal suspende em caráter emergencial a Feira de Animais do município de Campo Grande, a fim de complementar as medidas de segurança adotadas para conter o avanço do agente patogênico no estado, até disposição em contrário.

Carlos Mendonça Neto, diretor-presidente da Adeal, explica que o intuito das medidas é proteger Alagoas da disseminação do vírus. Segundo ele, a Agência continua atenta ao surgimento de novos casos e informa que todas as medidas estão sendo tomadas para o controle da doença e consequentes prejuízos econômicos ao setor.

“Pedimos que casos suspeitos sejam imediatamente comunicados aos escritórios da Adeal através das nossas mídias sociais, ou pelo telefone 0800 082 0050”, ressalta o diretor-presidente.

