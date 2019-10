Mulheres de Penedo ganham mais um aliado no combate ao câncer de mama

Data: 15/10/2019



As mulheres contam com mais um aliado poderoso no combate ao câncer de mama em Penedo. Além da assistência promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em sua rede básica e também nos setores especializados, o público feminino dispõe de mais um exame no diagnóstico da doença que só perde para o câncer de pele entre as mulheres.

O procedimento chamado de Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é ofertado no Centro de Diagnóstico Dr. Almir Nogueira Lopes, unidade pública municipal equipada com aparelhos de alta tecnologia. A modernização do setor ocorre graças ao empenho do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, com apoio de parlamentares alagoanos.

PAAF

O exame de Punção Aspirativa por Agulha Fina é feito com uso de anestesia local, o que torna o procedimento praticamente indolor. A visualização do nódulo é feita por meio de imagem do ultrassom. Dessa forma, o médico localiza, com precisão exata, o ponto cujo material será retirado para a realização da biopsia.

A PAAF também esvazia o cisto detectado na mama, eliminando o incômodo que a análise posterior indicará se tratar ou não de um nódulo maligno. Com o resultado do diagnóstico, a paciente será encaminhada para o tratamento que se fizer necessário.

Mamografia

Além da PAAF e outros procedimentos, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo oferta exames de mamografia. De acordo com informações registradas no DATASUS desde o início do ano até o dia 11 deste mês, foram realizadas 1.747 mamografias do tipo bilateral para rastreamento, em mulheres residentes no município.

O número já é quase o dobro do total registrado em 2018 para o mesmo procedimento (913), dado que comprova os avanços promovidos para a população penedense pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

Sobre a campanha Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve um calendário de atividades em todas as unidades da rede de atenção básica.

Confira a programação clicando aqui.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP

Fonte: Decom – PMP