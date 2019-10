Guarani da Cooperativa do 2º Núcleo é campeão do II Campeonato Amador do Campo do Vasco

Data: 16/10/2019



No último domingo, 13, o Guarani da Cooperativa do 2º núcleo se sagrou campeão do II Campeonato Amador do Campo do Vasco, de Penedo. Na final o Guarani venceu por 3 a 1 a equipe do Internacional do Campo Grande. Os gols da equipe alviverde foram marcados por: Valdemir, Valter e Renisson. Enquanto que o jogador Cicero marcou para o Internacional.

Durante o campeonato Guarani e Internacional foram equipes consideradas fortes para fazer a final. Foi uma decisão de campeonato bastante disputada e prevaleceu quem realmente buscou o gol a todo instante. Por ter mais jogadores experientes, alguns sendo de outras cidade, o Guarani mereceu ser campeão. Já o Internacional pecava no último passe e não conseguia chegar ao gol adversário. O artilheiro da competição, Jamisson do Internacional, estava pouco inspirado e foi muito bem marcado.

O Guarani da Cooperativa do 2º núcleo: Jackson. Capaio, Elenilton, Moro e Fabricio. Valdemir, Denilson, Valter (Fabiano) e Wesley. Renisson e Everton (Cian). Técnico: Marcos – Auxiliar: João. Além do troféu que por sinal recebeu nome do radialista Eusébio Santos e teve o apoio do empresário diretor da Rádio Grande Rio FM, Moacir Andrade Filho “Bola”, o Guarani foi premiado com uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2 mil.

O Internacional do Campo Grande: Clemilson (Renildo). Elenilton (Celio), Luiz Marcos, Cicero e Artur. Rodrigo, Jardel, Bruno (Clebson) e Fabricio (Lucas). Valter e Jamisson. Técnico: Gabriel – Auxiliar: Marcio. Além do troféu que recebeu o nome de Luiz Bodão, o Internacional foi premiado com uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1 mil.

De parabéns estão todos da organização do campeonato que mais uma fez movimentou o futebol amador da cidade ribeirinha de Penedo.

DESTAQUES

Artilheiro: Jamisson

Melhor Goleiro: Matheus

Melhor Jogador: Fabricio

por Redação