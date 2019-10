Óleos essenciais são considerados o melhor ansiolitico ! Saiba mais

A Ansiedade é um sentimento comum do ser humano, principalmente em momentos de tensão, como antes de uma prova ou diante de uma dificuldade profissional. No entanto, o sentimento excessivo de ansiedade pode evoluir para uma doença. Ou melhor dizendo, evoluir para um distúrbio que deverá então ser tratado para não trazer prejuízos para a nossa saúde física e mental. Você se identificou com essa situação? Então, esse artigo foi feito principalmente para pessoas como você, que enfrentam a ansiedade e querem descobrir o melhor remedio para ansiedade para combatê-la. De fato, existem alguns produtos naturais que são bastante eficientes para tratar a ansiedade. Esse é o caso dos óleos essenciais. Para conhecer quais são os melhores óleos essenciais para combater a ansiedade e os seus sintomas, continue lendo os próximos tópicos logo em seguida.

Óleo Essencial de Lavanda



A Lavanda já é muito popular no mercado por ser extremamente relaxante. Por isso, esse óleo essencial é muito usado em diversas fórmulas de produtos de saúde e bem-estar. De acordo com alguns estudos que foram realizados recentemente, o óleo essencial de lavanda tem a capacidade de aliviar os sintomas de depressão e de ansiedade, inclusive no combate à dores de cabeça. Para os dias de TPM, as mulheres também tem muito a se beneficiar com o óleo essencial de lavanda, pois esse óleo é um grande aliado da sensação de tranquilidade no corpo. Além disso, esse óleo é também eficaz contra outros sintomas da TPM. Tais como a insônia, a confusão mental e o estresse, mas no geral é um ótimo ansiolitico. O Óleo essencial de Lavanda é considerado um dos mais produtos mais versáteis que podem ser encontrados no mercado em geral. Isso por conta das suas propriedades cicatrizantes, analgésicas, hipotensoras, antibacterianas e antifúngicas. Mais do que isso, o óleo essencial de lavanda também é antisséptico e anti-inflamatório. Ou seja, são poucos produtos desse mercado de óleos naturais que contam com uma versatilidade tão grande como a do óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda é também frequentemente recomendado para ser aplicado em queimaduras, eczemas, feridas cutâneas, picadas de insetos, espinhas e bolhas, sendo também eficiente para combater cólicas. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, o óleo essencial de lavanda também traz influência direta sobre o nosso emocional, combatendo a tensão do dia a dia e permitindo que liberemos as nossas emoções com mais qualidade de vida.

Óleo Essencial de Alecrim



O Óleo Óleo essencial de Alecrim pode contribuir com o nosso cérebro, de forma a aumentar a nossa capacidade de raciocínio e concentração. Dessa forma, o óleo essencial de alecrim é um produto que garante uma melhora na resolução das tarefas mentais. Benefício esse que já pode ser comprovado por uma série de estudos científicos. Outra pesquisa realizada também comprovou que o óleo essencial de alecrim consegue aumentar as fontes de energia em nosso organismo, diminuindo consideravelmente a fadiga do dia a dia. O óleo essencial de alecrim é um óleo que é extraído da destilação a vapor, sendo um dos óleos mais populares que são usados na aromaterapia. Portanto, é uma erva aromática que é também muito útil para curar diversas condições adversas de saúde de uma pessoa, além de ser capaz de purificar um ambiente como poucos outros produtos conseguem fazer. Outros benefícios do óleo essencial de alecrim envolvem a sua capacidade de melhorar as nossas vias respiratórias, aliviar as dores musculares, acelerar o metabolismo do fígado e da vesícula biliar, entre várias outras vantagens que você só vai descobrir quando comprar o óleo essencial de alecrim.



Óleo Essencial de Melaleuca



Ó Óleo essencial de Melaleuca é um óleo que é extraído das folhas da árvore australiana Melaleuca Alternifolia. Esse é um óleo bastante conhecido por conta das suas propriedades antissépticas e antibacterianas. De fato, o óleo essencial de melaleuca é um produto que combate bactérias, vírus e fungos como poucos são capazes de fazer. E por isso, podemos dizer que a sua fama no mercado de óleos essenciais é merecida. Além disso, o óleo essencial de melaleuca também tem ação anti-inflamatória, cicatrizante e antifúngica. Portanto, trata-se de uma substância que também pode ser usada no tratamento contra a acne, para combater o envelhecimento da pele e até mesmo para eliminar de vez o mau hálito e as dores do corpo. Mas se você pensa que os benefícios do óleo essencial de melaleuca acabaram aqui, não se engane! O óleo essencial de melaleuca também funciona para o tratamento da candidíase, da gengivite, periodontite, calos, frieiras, feridas, otite, dor de garganta, sarna, herpes labial e esporão de calcâneo. Então, que tal ter esse óleo essencial na sua casa hoje mesmo e aproveitar todos os benefícios que somente esse produto pode oferecer para a saúde do seu corpo e mente?



Óleo Essencial de Laranja Doce

https://www.youtube.com/watch?v=ZKRyyzkiwYw&feature=youtu.be

O Óleo essencial de Laranja doce apresenta uma série de componentes que podem ser usados de diferentes maneiras. Nesse sentido, uma pessoa pode usar o óleo essencial de laranja doce como um óleo de massagem, de inalação, para banhos aromáticos, para compressas, e até mesmo para aromatizar um ambiente. Entre os principais benefícios do óleo essencial de laranja doce, podemos citar a sua capacidade de aliviar os sintomas da ansiedade e tratar as dores de cabeça. Além disso, o óleo essencial de laranja doce também tem o poder de regenerar a pele seca e diminuir os efeitos do envelhecimento sobre ela. Estudos científicos também tem comprovado a eficiência do óleo essencial de laranja doce para eliminar a gordura acumulada em algumas regiões do corpo, diminuindo consideravelmente a celulite. Algumas pessoas também tem relatado que estão usando o óleo essencial de laranja doce em seus tratamentos contra a depressão. Portanto, o que mais você está esperando para também testar os benefícios que o óleo essencial de laranja doce pode trazer para a sua vida? Os resultados no seu corpo vão te surpreender!



Óleo Essencial de Eucalipto

https://www.youtube.com/watch?v=W4xaWDyy6cc&feature=youtu.be

O Óleo essencial de Eucalipto pode trazer uma série de benefícios para o nosso organismo, atuando fortemente contra problemas respiratórios. Dentre eles, a sinusite, a bronquite e a congestão nasal. Por isso, esse óleo já é bastante popular entre as pessoas que sofrem com complicações nas vias respiratórias. Além disso, o óleo essencial de eucalipto também atua como um produto analgésico, funcionando de forma eficiente contra as dores musculares e reumáticas. Por conta das suas propriedades, o óleo essencial de eucalipto é também considerado um poderoso repelente natural para afastar os mosquitos, as pulgas e as moscas. O Eucalipto é também indicado para fortalecer o nosso sistema imunológico, além de diminuir a febre nos casos em que a pessoa sofre com infecções. Para o campo emocional, o óleo essencial de eucalipto é refrescante e tem o poder de tranquilizar o corpo, fazendo isso por meio da oxigenação e da facilitação das nossas expressões. Dessa forma, o eucalipto nos ajuda a liberar emoções mais facilmente, contribuindo para a dissolução de sentimentos profundos de tristeza e angústia que, por vezes, podem prejudicar a nossa saúde mental.



Óleo Essencial de Gerânio



O Óleo essencial de gerânio pode até não ser um óleo tão conhecido como outros óleos essenciais que são encontrados no mercado. Porém, os benefícios desse produto são sim notáveis e merecem ser percebidos com mais atenção pelas pessoas de forma geral. Afinal, o óleo essencial de gerânio apresenta várias propriedades interessantes que não necessariamente são encontradas em outros produtos. O óleo essencial de gerânio é ideal para combater o ressecamento da pele, diminuindo os efeitos do envelhecimento sobre esse órgão tão importante para o nosso corpo e aparência. As propriedades do óleo essencial de gerânio também animam, tonificam, revigoram e equilibram o nosso organismo de tal forma que poucos produtos conseguem fazer. Além disso, os componentes desse óleo também funcionam como um poderoso adstringente, antidepressivo, regenerador e equilibrador dos níveis hormonais do corpo, sendo útil principalmente para as mulheres que mais são afetadas pelos sintomas da TPM. O óleo essencial de gerânio ainda pode servir para proporcionar efeito tônico para o nosso sistema nervoso, outro grande benefício que somente um óleo essencial de qualidade pode fornecer para a sua saúde. Então, que tal começar a usar o óleo essencial de gerânio o quanto antes? Esses são os melhores óleos essenciais para combater a ansiedade de uma vez por todas. Agora, me diz na seção de comentários do post logo abaixo, qual desses óleos essenciais mais te deu vontade de incluir na sua prateleira de produtos? Até a Próxima!

por divulgação