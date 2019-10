Três pessoas ficam feridas e uma fica presa às ferragens após colisão na AL-115

Data: 16/10/2019



Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (16), em um trecho da AL-115, no município de Igaci, região metropolitana de Palmeiras dos Índios.

Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), após chegarem ao local do acidente, os militares prestaram socorros às vítimas, sendo uma delas estava presa às ferragens.

Ainda de acordo com os bombeiros, não foi possível identificar as causas que provocaram o acidente. Chegando no local da ocorrência, militares receberam a informação de que as três vítimas do veículo de modelo Corolla já haviam sido socorridas por populares da região e encaminhadas até a maternidade do município. O motorista do caminhão, de aproximadamente 40 anos, se encontrava preso às ferragens.

As guarnições da AR 45 e do ABS 010 realizaram os procedimentos cabíveis para remover o homem das ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para auxiliar no atendimento médico da vítima, encaminhando ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

As identidades dos envolvidos no acidente não foram reveladas nem seus estados clínicos.

Fonte: CadaMinuto