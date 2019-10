Prefeitura de Penedo promove ‘aulão’ de revisão para Prova SAEB

Data: 17/10/2019



A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Programa Escola 10, está promovendo um ‘aulão’ de revisão para estudantes da rede pública que serão avaliados pelo SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico, antiga Prova Brasil. O resultado do teste é utilizado para obtenção da nota do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

O aulão das disciplinas língua portuguesa e matemática começou nessa terça-feira (15), e prossegue até tarde desta quarta-feira (16), atendendo um total de mil alunos dos turnos matutino e vespertino, formando turmas de 250 alunos.

De acordo com a Coordenadora do Programa Escola 10 desenvolvido pela Prefeitura de Penedo em parceria com o Governo de Alagoas, Keith Guimarães, as 23 escolas do município participam da ação direcionada estudantes do 5º ano. Ela destaca que esta é mais uma ação da Secretaria Municipal de Educação visando a elevação da nota do IDEB do município.

IDEB

Os dados mais recentes do IDEB em Penedo foram divulgados em setembro de 2018, sendo referentes ao ano de 2017, números que comprovam o salto em qualidade na educação proporcionada pelo governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes.

A nota dos dois níveis do ensino fundamental que compreendem os antigos primário e ginásio, etapas que são de responsabilidade da Semed Penedo ultrapassaram as metas estabelecidas pelo MEC – Ministério da Educação para o ano de 2017.

A nota do IDEB de Penedo para as turmas do 1º ao 5º ano alcançou 4,9 em 2017, número maior que a meta a ser atingida pelo município, que era de 4,3. Já para o fundamental 2 que contempla o 6º ao 9º ano, o IDEB de Penedo foi 4,3. A nota necessária a ser atingida era de 3,5.

Em 2019 haverá nova medição do IDEB em todo o país, tendo a SEMED desenvolvido uma série de ações com objetivo de elevar a nota do município. Nos últimos anos, diversas escolas das zonas urbana e rural foram modernizadas, além de outras medidas adotadas pelo governo municipal visando melhorar a nota do IDEB em Penedo.



por Thiago Sobral – Decom (PMP)