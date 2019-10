Qual melhor pré treino ? Venom, Jack3d, veinz ou the curse?

Data: 16/10/2019

https://youtu.be/NlXBwHrDiNg

Todo mundo deve se preparar antes de entrar em uma rotina intensa de atividades físicas. E essa preparação envolve suplementos que podem apoiar essa rotina de treinos. Nesse sentido, tão importante quanto o exercício em si são os suplementos que você consome para aumentar os seus resultados físicos. Por isso, pensar no momento pré-treino é muito importante. Afinal, o seu corpo merece ter o melhor desempenho. E essa performance elevada só pode ser alcançada quando você consome os melhores produtos. Ficou curioso para descobrir quais são os melhores pré treinos para o Projeto Verão 2020? Então, continue lendo as dicas logo em seguida.

Psychotic Insane Labz

O Psychotic Insane Labz é um suplemento pré-treino que tem uma das fórmulas mais potentes do mercado fitness. Inclusive, o Psychotic é considerado por muitas pessoas como o suplemento pré-treino mais forte do mercado. O Psychotic Insane Labz é fabricado com a tecnologia mais avançada do mercado em termos de purificação. Além disso, o Psychotic também conta com um ingrediente muito importante em sua fórmula. Um ingrediente que realmente faz a diferença no corpo das pessoas que querem aumentar a performance dos seus treinos. Esse ingrediente é a Ampiberry, um composto que tem a função de prolongar a vida útil dos estimulantes por, no mínimo, 3 horas. Ou seja, o Psychotic é o suplemento pré-treino que vai te proporcionar uma disposição incrível, foco mental, estado de alerta, vascularização intensa e diminuição da fadiga por um tempo ainda mais longo do que os demais suplementos pré-treinos que são encontrados no mercado de forma geral. Portanto, ao consumir o Psychotic Insane Labz, você vai conseguir fazer com que os seus treinos durem mais tempo e rendam ainda mais resultados para o seu corpo em termos de saúde e boa forma.

Mesomorph – Aps Nutrition

A Aps Nutrition é uma fabricante de suplementos de alta performance que tem reconhecimento não apenas nacional, mas também internacional. Ao longo da sua história, a empresa formulou uma série de suplementos que hoje podem ser adquiridos no mercado. E foi exatamente essa marca de suplementos que nos apresentou ao Mesomorph. O Suplemento Pré-Treino Mesomorph é um produto muito poderoso e que apresenta uma fórmula bastante complexa. Tanto que até hoje, essa fórmula ainda não foi copiada por nenhum outro suplemento pré-treino do mercado fitness. Atualmente, o Mesomorph está em sua versão 2.0, apresentando uma fórmula confiável, segura e eficiente. A função do Mesomorph é permitir que uma pessoa atinja o seu maior potencial nos treinos de musculação ou na prática de outras atividades físicas. Com o consumo do Mesomorph, uma pessoa consegue aumentar o tempo e a qualidade dos seus treinos, alcançando mais foco, energia, força e disposição para malhar o corpo.

Mr Hyde – Pro Supps

Você quer aumentar os resultados dos seus treinos e acelerar a queima de gordura ao mesmo tempo? Então, você precisa conhecer o suplemento pré-treino Mr Hyde, da Pro Supps. Existem vários suplementos pré-treinos no mercado que te prometem uma série de vantagens, mas garantimos que a combinação de termogênicos que se encontra no Mr Hyde é única e poderosa. Ao consumir o Mr Hyde Pro Supps, você vai reduzir a fadiga durante e depois dos treinos. Além disso, a fórmula altamente diferenciada do Mr Hyde Pro Supps também contribui para o transporte de vitaminas e de nutrientes pelos seus tecidos e órgãos, facilitando o pleno funcionamento do seu organismo com a rotina intensa de atividades físicas.

Nano Vapor – Muscletech

Nano Vapor é um suplemento pré-treino que é fabricado pela Muscletech, uma empresa canadense que já tem experiência na fabricação desse tipo de produto para o mercado. O Nano Vapor é um suplemento pré-treino que é oferecido como um produto que tem a função de aumentar a massa magra do corpo, definindo melhor os músculos e dando energia extra para a pessoa durante os seus treinos. Algumas pessoas pensam que o Nano Vapor é um suplemento pré-treino que foi criado apenas para os fisiculturistas. Mas a realidade não é bem essa. Todas as pessoas que querem melhorar os resultados dos seus exercícios físicos e potencializar cada um dos seus esforços podem fazer bom uso desse suplemento pré-treino. Aliás, o propósito básico do Nano Vapor é fornecer foco e energia antes do treino para que uma pessoa alcance os seus melhores resultados em cada um dos movimentos.

Jack3d – USP Labs

O Jack3d, da USP Labs, é um suplemento alimentar que foi pensado especialmente para ser consumido no momento antes do treino. É um suplemento pré-treino de alta qualidade que já conquistou a preferência de muitas pessoas nesse mercado fitness. Basicamente, o Jack3d foi criado pela USP Labs como um produto para auxiliar no aumento do rendimento do atleta, no sentido físico e muscular. Cerca de 25 minutos após a ingestão do Jack3d, os seus efeitos já começam a ser sentidos no corpo de uma pessoa. Mais 20 minutos e o desempenho do atleta chega ao seu nível máximo, graças a essa fórmula poderosa que tem sido a prioridade de consumo de muitas pessoas que querem treinar por mais tempo e com mais qualidade. Com o consumo do Jack3d da USP Labs, a produção dos músculos também é melhorada. Além disso, a condição física do corpo, que é um dos pontos principais da rotina de treinos, vai progredindo na mesma medida, de uma forma tão rápida como poucos suplementos pré-treinos do mercado conseguem fazer.



C4 Extreme – Cellucor

Na busca por um melhor desempenho nos exercícios de musculação, muitas pessoas acabam optando pelo suplemento pré-treino C4 Extreme, da Cellucor. E isso não é nada surpreendente quando passamos a prestar mais atenção para os benefícios que esse produto traz para as pessoas que o consomem. De fato, o suplemento C4 Extreme é o melhor pré treino do mercado quando o assunto é aumentar a eficiência de um treino. O C4 Extreme Cellucor é um dos suplementos pré-treino mais vendidos do mercado e, principalmente por isso, ele não poderia ficar de fora dessa lista. A boa fama que o C4 Extreme Cellucor conquistou no mercado se deve aos seus bons resultados, ao seu ótimo custo benefício e à sua fórmula tentadora para desenvolver os seus músculos de uma vez por todas. O C4 Extreme Cellucor é um suplemento pré-treino que vai melhorar as suas questões bioenergéticas, bem como estimular o seu sistema nervoso central. Com isso, você vai atingir um rendimento nos seus treinos nunca antes alcançado.

Neurocore – Muscletech

O Neurocore da Muscletech é um suplemento pré-treino que oferece aquilo que os frequentadores de academias de musculação mais gostam: energia e muito desempenho. Para criar esse suplemento, a Muscletech realizou uma série de pesquisas sobre quais ingredientes poderiam aumentar o desempenho de um atleta durante os seus treinos. E o resultado de todas essas pesquisas, você mesmo pode encontrar no suplemento Neurocore. O segredo do sucesso que o Neurocore conquistou no mercado, desde o início da sua comercialização, combina dois elementos muito importantes: os ingredientes corretos e a dosagem adequada de cada um deles. Confira logo em seguida os ingredientes que são encontrados na Fórmula do Neurocore:

Beta Alanina – O Neurocore contém CarnoSyn, um ingrediente avançado da Beta Alanina que já é bastante conhecido por aumentar o desempenho físico do corpo.

L-Citrulina – Composto que melhora o desempenho e retarda a sensação de fadiga.

Creatina HCI – Essa não é a melhor forma da creatina, mas sua presença na fórmula merece ser mencionada.

Cafeína – Age de forma a queimar gordura, ao mesmo tempo em que deixa o nosso corpo em estado de alerta. E se você tem um pouco de receio com a cafeína, não se preocupe. A dosagem de cafeína que é encontrada no Neurocore não é tão alta.

L-Theanine – Composto que melhora o seu foco durante os treinos.

Roseroot – Reduz a fadiga e eleva o seu bom humor instantaneamente.

Yohimbe – Dilata os vasos sanguíneos e acelera a queima de gordura.

A combinação dos compostos que foram citados acima faz do Neurocore, um dos suplementos pré-treinos mais admirados e consumidos do mercado fitness.

Venom – Dragon Pharma

O Venom Dragon Pharma, é um suplemento pré-treino vasodilatador que possui uma quantidade um pouco menor de estimulantes do que outros suplementos. Entretanto, o Venom apresenta uma combinação bastante intensa de ingredientes. A combinação poderosa de ingredientes do Venom acaba por promover a vasodilatação, a hidratação e a volumização dos músculos. A Citrulina Malato, a Agmatine e o extrato de beterraba são capazes de promover a vasodilatação por meio de diferentes mecanismos. A Citrulina, por exemplo, já vem sendo utilizada há muito tempo para esse propósito específico, enquanto a Agmatine é um composto que se deriva da Arginina. Nesse contexto, o extrato de beterraba age de forma a fornecer nitratos de sódio, aumentando assim os seus pumps.

Outro ingrediente que é encontrado no Venom é o Glicerol Monoestearate, que força as células dos seus músculos a puxar mais água e a ficarem mais hidratadas. A esse processo, dá-se o nome de volumização celular. Quanto mais as células musculares do corpo ficam hidratadas, mais volumosas elas ficam, aumentando os seus músculos de uma forma como você nunca imaginou anteriormente. Essa combinação inteligente de compostos vasodilatadores e volumizadores celulares produz pumps insanos que melhoram o seu rendimento nos treinos. Além dessas propriedades, o Venom também tem doses moderadas de cafeína, proporcionando maior energia e estímulos para os seus exercícios físicos. Portanto, o Venom é a melhor opção de suplemento pré-treino para você que procura um suplemento que tem menos estimulantes, mas que não deixa de dar a força e a energia que você precisa para aproveitar ao máximo os seus treinos. Esses são os melhores suplementos pré-treinos para o projeto Verão 2020. Agora, me diz na seção de comentários do post logo abaixo qual desses suplementos mais te empolgou a comprar mais rápido. Até a Próxima!

