Semdsh Penedo apresenta diagnóstico social do Conjunto Vale do São Francisco

Data: 17/10/2019



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh) da Prefeitura de Penedo apresentou o diagnóstico social do Conjunto Vale do São Francisco. O trabalho elaborado com base em entrevistas realizadas com moradores do local foi exposto para a comunidade na noite dessa terça-feira, 15.

Reunidos em uma das praças do residencial formado por 600 casas, famílias acompanharam atentamente as informações passadas por servidores da Semdsh. Representando a Secretária Isabel Ernesto Bezerra, o psicólogo Vinícius Barbosa destacou a importância da etapa do projeto que visa melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.

“Política pública se faz com a participação das pessoas”, afirmou Barbosa ao explicar sobre a validação ou correção dos dados fornecidos pelos próprios moradores durante a fase de entrevistas. Segundo o engenheiro civil e diretor de Habitação da Semdsh, João Pedro Pereira, a pesquisa com moradores alcançou os 30% exigidos pela Caixa como percentual representativo do residencial.

De acordo com os dados fornecidos pelos mutuários do conjunto financiado pela Caixa Econômica Federal, a maioria das pessoas beneficiadas com moradia do Minha Casa, Minha Vida sobrevive com renda que varia de meio a um salário mínimo, tem baixo nível de escolaridade, pouca qualificação profissional e recebe algum tipo de programa social, principalmente o Bolsa Família.

Cursos profissionalizantes

Além desses dados, as entrevistas apontaram quais são as áreas de interesse dos moradores para geração de emprego e renda. Os cursos profissionalizantes que receberam a maior quantidade de indicação foram culinária, manicure/pedicure, cabeleireiro, culinária e informática.

Durante a apresentação do diagnóstico, participantes da reunião sugeriram também a oferta de qualificação para merendeira, auxiliar de limpeza, pintura residencial e cuidados com criança. A Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (Semada) também esteve representada na ocasião e colocou-se à disposição para orientar moradores no âmbito da agricultura familiar.

“O objetivo do projeto é promover às famílias beneficiárias a melhoria das condições de moradia e de vida, através da socialização do conhecimento e da capacitação, com ênfase no mercado de trabalho, na preservação patrimonial e ambiental”, esclarece a assistente social Leidy Ane Oliveira sobre as ações direcionadas para a auto-sustentabilidade das famílias beneficiadas.

Ela informa ainda que diagnóstico social do Residencial Vale do São Francisco será incluído no projeto a ser encaminhado para a Caixa Econômica Federal, conforme estabelecido nas regras do Minha Casa, Minha Vida.

“O projeto não só trará cursos, mas serão trabalhadas atividades socioeducativas com todas as famílias, inclusive crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência porque o objetivo é a melhoria da condição de vida das pessoas”, frisa a assistente social da Semdsh Penedo.

Correção

A licitação da empresa responsável pela execução dos cursos profissionalizantes e demais atividades socioeducativas será de responsabilidade do município, e não da Caixa, como informado antes por equívoco.

Representando os mutuários do Vale do São Francisco, o presidente da associação de moradores, Manoel Dalvino da Silva, agradeceu a Prefeitura de Penedo e informou a realização de celebração religiosa em homenagem a São Francisco na tarde do próximo domingo, com procissão saindo da catedral diocesana a partir das 15 horas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP