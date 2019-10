Semed Penedo realiza evento em comemoração ao Dia do Professor

Data: 17/10/2019



Em comemoração ao Dia do Professor, a Secretaria Municipal de Educação-Semed da Prefeitura de Penedo reuniu os profissionais do magistério para, juntos com toda a equipe da Secretaria, realizar um grande encontro no Theatro Sete de Setembro.

O evento que teve como atração o humorista pendenses Podderosa e o personal coaching Pedro Paulo Luz aconteceu na noite dessa terça-feira (15), com as presenças do Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, da Secretária de Educação, Cíntya Alves; da Superintendente de Gabinete da Semed, Laudeci Melo; do vereador Junior do Tó, coordenadores da pasta, dentre outras autoridades.

Diversos prêmios foram sorteados entre os professores presentes, como televisores do tipo smart tv, ventiladores, sanduicheiras e valores em dinheiro de R$ 100 a R$ 500 reais.

Autoridades

Abrindo o evento a Secretaria Cyntia Alves agradeceu a todos os professores da rede municipal de ensino pelo empenho diário no exercício do magistério, além de parabeniza-los pelo dia do professor, data comemorada anualmente em 15 de outubro.

Ronaldo Lopes também parabenizou a todos os professores pelo seu dia, destacando a importância desses profissionais na formação das gerações e futuros profissionais das mais diversas áreas. Além disso, ele também agradeceu aos professores penedenses pelo seu trabalho, que tem sido essencial no desenvolvimento da educação em Penedo.

Palestra

O palestrante Pedro Paulo Luz, uma referência em diversos temas como a questão da motivação, comunicação no ambiente de trabalho, entre outros, abordou a importância da motivação no processo educacional, incluindo a necessidade dos professores estarem constantemente motivados.

Com muita irreverência, ele deu diversos exemplos de como a questão da motivação pode ajudar do desempenhar das tarefas cotidianas.

Após a realização da palestra, a Podderosa realizou diversas brincadeiras com o público presente. O evento foi encerrado com o sorteio de prêmios.

por Thiago Sobral Jornalista Decom (PMP)