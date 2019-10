Você conhece o melhor SARME importado Saiba mais

Data: 17/10/2019

Os SARMs são os Moduladores Seletivos de Receptores Andrógenos. Eles são suplementos que contribuem fortemente para o aumento de massa muscular. E fazem isso de forma praticamente instantânea, desde que você realize os treinos corretamente, é claro. Porém, se você pensa que esses produtos ajudam somente no ganho de massa muscular, está muito enganado. Na verdade, o poder dos SARMs vai muito além disso.



Os SARMs também combatem a retenção de líquidos e aumentam o desempenho do corpo durante e após os treinos. Ou seja, tudo o que um atleta precisa para se dar bem com a musculação e ter o corpo ideal no menor tempo possível. Para quem está se preparando para o Projeto Verão 2020, conhecer esses produtos é fundamental. E se esse é o seu caso, continue lendo os próximos tópicos logo em seguida para descobrir quais são os melhores SARMe para usar no Projeto Verão 2020. Os benefícios que esses produtos podem trazer para o seu corpo vão te surpreender. Então, não deixe de conhecer cada um deles e tire as suas próprias conclusões.

Ostarine – R2 Sports

O Ostarine, da R2 Sports, tem por objetivo tratar a perda de massa muscular e garantir o retorno dela para o seu corpo. O Ostarine é um produto capaz de produzir atividades anabólicas ao mesmo tempo em que garante a hipertrofia no músculo e estimula a síntese proteica. Com isso, o Ostarine proporciona o crescimento dos seus músculos de uma forma muito mais rápida. Hoje em dia, o Ostarine é considerado pelas pessoas como um dos produtos moduladores mais potentes do mercado. E alcançar esse reconhecimento não é para qualquer produto. Por isso, a R2 Sports está de parabéns com a composição deste SARM. Os principais benefícios do Ostarine R2 Sports estão na sua capacidade de contribuir para a definição dos músculos e para o combate às gorduras do corpo. Por meio do consumo do Ostarine, uma pessoa consegue alcançar resultados incríveis que envolvem o aumento da massa magra e o aumento dos músculos a curto prazo. Além disso, o Ostarine também promove uma melhora na resistência do seu corpo para aguentar a rotina de treinos e ajuda fortemente no processo de cicatrização dos músculos.

Cardarine – R2 Sports

O Cardarine, da R2 Sports, é um receptor hormonal que tem como objetivo regular as funções e os processos corporais que estão diretamente relacionados ao ganho de massa muscular. Entre as suas funções, pode-se citar a capacidade que o Cardarine tem de acelerar a queima de gordura do tecido adiposo, melhorando a recuperação e a resistência do seu organismo. Com o consumo do Cardarine na sua rotina de treinos, você vai conseguir proteger os seus músculos do catabolismo, aumentando consideravelmente o processo de oxidação de gorduras. Além disso, uma grande vantagem do Cardarine R2 Sports é que ele é um suplemento que não traz nenhum efeito colateral para o fígado. Ou seja, além de potente, esse é um produto mais saudável do que alguns outros que são encontrados no mercado por aí. Após algum tempo consumindo o Cardarine R2 Sports, você vai conseguir aumentar a sua massa muscular magra, elevando a sua resistência para os treinos e o seu desempenho de uma forma geral. Ou seja, se você quer aumentar o desempenho nos seus treinos, alcançando os resultados desejados mais rápido e perdendo gordura com mais velocidade, o Cardarine é exatamente o produto que você precisa levar para o seu dia a dia de musculação.

Ligandrol – R2 Sports

O Ligandrol é mais um produto dessa lista que é fabricado pela R2 Sports. No mercado, o ligandrol já é conhecido como um suplemento que tem grande capacidade de estimular a produção de testosterona em nosso corpo. O Ligandrol funciona bem como um modulador de receptor de androgênio seletivo. Ou seja, um SARM. Isso significa que o ligandrol já é um produto bastante popular entre os atletas que consomem SARMs regularmente. E toda essa fama tem uma razão de existir. Afinal, esse é um suplemento que proporciona uma série de benefícios para o organismo das pessoas que o consomem. Dentre os principais benefícios que o Ligandrol fornece para o corpo, pode-se citar o aumento de massa magra, a definição exata dos músculos e o aumento da força muscular a níveis extraordinários que todo atleta precisa para continuar com os seus treinos com muita disposição e desempenho. Além disso, o ligandrol cumpre a função de converter a gordura em energia, gerando um nível de atividade nos músculos e nos ossos que somente as pessoas que consomem o produto com frequência conseguem atingir com eficiência.

MK GH – Dragon Pharma

O Mk GH é um produto de propriedade dos laboratórios da Dragon Pharma, uma empresa que já tem bastante experiência na fabricação de SARMs e suplementos derivados. No mercado, o MK GH é considerado como um produto inovador que revolucionou a vida de muitos consumidores com sua fórmula diferente de tudo o que já vimos sendo vendido mercado afora. O MK GH é bastante indicado para pessoas que desejam aumentar o Hormônio do Crescimento (GH) e o IFG-1 para níveis ainda mais elevados. Ou seja, se esse é o seu objetivo, não poderia haver opção melhor de suplemento para incluir na sua rotina de treinos. O MK GH Dragon Pharma tem a capacidade de desenvolver muita massa muscular magra, diminuindo a gordura e elevando o seu nível de recuperação muscular. O MK GH é um produto que começa a agir instantaneamente no corpo. Principalmente por isso, ele é considerado um dos suplementos mais potentes do mercado, pois os seus efeitos podem ser percebidos quase que automaticamente, diferente de outros SARMs do mercado que demoram mais algum tempo para gerarem resultados efetivos. Entre os principais benefícios do consumo do MK GH, vale a pena citar o seu poder de aumentar o ganho de massa muscular, a oxidação de gorduras, assim como a síntese de glicogênio e a já citada recuperação dos músculos.

MK 677 – R2 Sports

O Mk 677 é mais um produto que vem dos laboratórios da R2 Sports. No caso desse produto específico, o objetivo é contribuir com o desenvolvimento do Hormônio do Crescimento, o GH, e do IFG-1. Ou seja, o MK 677 conta com processos e benefícios que são bastante semelhantes aos efeitos do seu concorrente, o MK GH. Enquanto algumas pessoas preferem consumir o MK GH, outras alegam ter alcançado melhores resultados com o MK 677. A fórmula desses dois produtos tem as suas semelhanças e diferenças, mas acabam gerando resultados bem parecidos. Por isso, cabe a você escolher em qual destes produtos você mais confia. Uma boa opção é comprar os dois suplementos, consumir cada um em períodos de tempo diferentes, e depois verificar qual deles lhe trouxe os melhores resultados. Independente de qual dos dois produtos vai atender melhor às suas necessidades e expectativas com o corpo, é fato que ambos são produtos reconhecidos no mercado consumidor quando o objetivo é garantir o desenvolvimento de massa muscular magra. Além de desenvolver massa muscular magra, o MK 677 também proporciona a recuperação dos músculos e diminui o seu percentual de gordura ao mesmo tempo. Outro grande benefício do MK 677 é o aumento da síntese de glicogênio, que age como uma importante fonte de energia para as nossas células. Portanto, o MK 677 nada mais é do que um suplemento que vai fazer os seus músculos se recuperarem de forma mais rápida, diminuindo o cansaço que você sente após a realização dos treinos de musculação. Com isso, os danos aos músculos também são minimizados com a sua fórmula. Como consequência, esse suplemento também aumenta a libido e até mesmo a qualidade do seu sono. Incrível, não é mesmo? Esses são os melhores SARMs para o Projeto Verão 2020. Agora que você já conhece todos eles, me diz na seção de comentários logo abaixo qual desses produtos mais te despertou o interesse em comprar agora mesmo. Até a Próxima



