Você conhece o melhor termogenico importado ? Saiba mais

Data: 17/10/2019

Falta pouco menos de três meses para o Verão. E é nesse momento que as pessoas reforçam as atividades físicas dos seus treinos para curtir a temporada com muita saúde e boa forma. E você, também está ansioso para entrar no clima do Verão com o pé direito? Ou melhor, com o corpo perfeito?

Então, esse artigo foi feito principalmente para pessoas como você, que querem aproveitar o melhor do verão com a melhor versão do seu corpo. Para conhecer qual o melhor termogênico para o projeto verão, continue lendo os próximos tópicos logo em seguida.

Lipo 6 Black – Nutrex



Um dos suplementos termogênicos mais conhecidos do mercado para acelerar o metabolismo e ajudar a diminuir o percentual de gordura corporal é o Lipo 6 Black. O Lipo 6 Black é um suplemento termogênico à base de cafeína que cumpre a função de derreter gorduras e enxugar as suas medidas. De fato, o Lipo 6 Black está entre os suplementos termogênicos mais vendidos do mundo. Isso porque o produto se compromete a eliminar o excesso de gordura ao mesmo tempo em que mantém o seu tecido muscular preservado. Para as pessoas que não estão precisando perder muito peso, mas precisam eliminar aquela gordurinha indesejada, o Lipo 6 Black é uma ótima opção. Além disso, o Lipo 6 Black também estimula a perda de medidas porque eleva os níveis de energia e de concentração, melhorando o seu desempenho na sua rotina de treinos. Ou seja, com o Lipo 6 Black, o seu corpo terá mais disposição para praticar exercícios físicos e aumentar o seu gasto de energias.

Lipodrene – Hi Tech



O Lipodrene Hi Tech é um dos suplementos termogênicos mais eficazes que existem no mercado atualmente. De fato, o Lipodrene Hi Tech se tornou uma referência no mercado mundial de suplementos alimentares para perder peso. Afinal, esse é um dos produtos mais vendidos dos Estados Unidos em academias de musculação. O Lipodrene Hi Tech é um poderoso queimador de gordura que conta com efedrina em sua composição. Portanto, esse é o produto ideal para as pessoas que estão empenhadas nos objetivos de perder gordura rápido e aumentar a definição do corpo de forma saudável.

Embora seja um produto altamente poderoso, o consumo do Lipodrene Hi Tech deve ser combinado com uma rotina disciplinada de exercícios físicos e uma dieta alimentar adequada e equilibrada. Quando o assunto é perder gordura com mais rapidez e eficiência, o Lipodrene Hi Tech é um dos produtos mais inovadores, pois um dos grandes diferenciais desse produto é a presença da famosa efedrina. Caso você não saiba, a efedrina é um composto químico cristalino que tem total relevância para a perda de gordura a curto prazo e com qualidade de vida.

Black Mamba Hyperrush – Innovative Labs



O Black Mamba Hyperrush é um dos suplementos termogênicos fabricados pela Innovative Labs. O Black Mamba Hyperrush é um suplemento termogênico que tem sido bastante recomendado para as pessoas maiores de 18 anos que praticam exercícios físicos todos os dias e que, além disso, também seguem uma dieta alimentar que está focada no ganho de massa muscular. O Black Mamba Hyperrush é um suplemento que é bastante útil para que uma pessoa obtenha maior definição muscular e queime gordura mais rápido. Além dos benefícios que já foram citados anteriormente, o Black Mamba Hyperrush diminui o seu apetite, eleva o seu gasto diário de calorias e aumenta a sua energia. De quebra, esse suplemento também tem a capacidade de elevar os seus níveis de foco e concentração.

Dentre os ingredientes que fazem parte da composição do suplemento termogênico Black Mamba Hyperrush, estão os seguintes elementos:

* Amine Matrix – Composto que atua diretamente no aumento do efeito termogênico do corpo e na queima acelerada de calorias.

* CoreX – Composto que possui extrato de efedra e que age fortemente na liberação de noradrenalina. A noradrenalina é um tipo de hormônio que está associado com a queima de gorduras.

* Cactus Carralluma – Trabalha de forma a diminuir consideravelmente o seu apetite.

A combinação desses elementos proporciona o emagrecimento e a definição do corpo de uma forma como outros suplementos termogênicos do mercado não são capazes de fazer. Além desses ingredientes, o suplemento termogênico Black Mamba Hyperrush também possui cafeína. E como você já deve saber, a cafeína é um poderoso estimulante que consegue deixar o nosso corpo desperto. Ou seja, em estado de alerta, combatendo o cansaço e a desmotivação.

Black Viper – Dragon Pharma

O Black Viper, da Dragon Pharma, é um suplemento termogênico que é conhecido como o maior destruidor de gorduras do mercado. Não é à toa que o suplemento Black Viper é um dos produtos mais consumidos quando o objetivo é alcançar maior definição muscular. Em resumo, podemos dizer que o Black Viper da Dragon Pharma é um suplemento termogênico desenvolvido especialmente para a perda de peso e a eliminação de gorduras corporais. Esse suplemento combina uma série de ingredientes que são sinergicamente integrados entre si e que apresentam alta eficiência para que qualquer pessoa atinja os seus objetivos físicos com o corpo no menor tempo que for possível. Um dos principais compostos do Black Viper da Dragon Pharma é a efedrina. Em cada uma das cápsulas do Black Viper, você encontra uma dosagem de 75mg de efedrina. Essa dosagem corresponde a uma quantidade que é bastante superior à dosagem de efedrina que é encontrada em outros suplementos termogênicos que também apresentam esse composto específico. Por isso, se você não quer deixar barato para a gordura acumulada em algumas regiões do seu corpo, o Black Viper da Dragon Pharma é uma grande alternativa para perder peso e aniquilar a gordura de uma vez por todas.

HellFire – Innovative Labs

O HellFire é um suplemento termogênico que vem sendo cada vez mais indicado para as dietas criadas para perder peso de forma mais saudável. O HellFire é um suplemento bastante recomendado para as pessoas que praticam atividades físicas todos os dias. Esse suplemento termogênico é produzido pela empresa de suplementos Innovative Labs, que tem bastante experiência na fabricação desse tipo de produto para o mercado fitness. Ou seja, pelo menos no sentido de produção, nesse produto, você pode confiar. A principal função do HellFire é reduzir a gordura ruim do corpo e promover um sentimento de energia e euforia em nosso organismo. Além disso, o HellFire é um suplemento termogênico que mantém o nosso corpo em estado de alerta, acelerando dessa forma o seu metabolismo.

O HellFire é um suplemento termogênico composto pelos seguintes ingredientes:

Ephedran – O extrato de Ephedran é uma mistura de Caralluma Fimbriata com Cafeína. E como você já deve saber, a cafeína nos dá energia e ainda catalisa os efeitos do metabolismo sobre o seu corpo.

Stim Max – O Stim Max nada mais é do que uma mistura de substâncias que aceleram a queima de gorduras. Dentre essas substâncias, está o extrato de chá preto, chá verde e Alpha Yohimbine P.E. 8%. Na mesma mistura, também estão contidas a Phenethelymine e a Evodiamine 98%, que atuam diretamente de forma a aumentar o bom humor de uma pessoa.

ThermoCore – Uma mistura de menta com Coleus Forskohlii, um extrato que é retirado de uma planta que, pelo menos em tese, contribui para o aumento do metabolismo e para um maior nível de testosterona.

Apesar de estar incluído nessa lista, o HellFire é um suplemento termogênico cujos benefícios dos ingredientes ainda não puderam ser comprovados cientificamente. Por isso, recomenda-se cautela antes de começar a consumir esse suplemento. Se for possível, consulte um profissional fitness para saber se, de fato, o HellFire é a melhor opção para o seu caso. Esses são os melhores suplementos termogênicos para o projeto verão 2020. Agora que você já conhece esses produtos que podem acelerar o seu sonho de ter o corpo perfeito para curtir a próxima temporada de verão com mais energia e autoestima, me diz na seção de comentários do post logo abaixo qual desses suplementos termogênicos mais te despertou a atenção. Até a Próxima!

por divulgação