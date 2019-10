Colisão entre carro e carreta deixa um morto e um ferido em Marechal

Data: 18/10/2019



Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender um grave acidente envolvendo uma carreta e um veículo Toyota Corolla nesta sexta-feira (18), no trecho do Polo Cloroquímico, em Marechal Deodoro, região Metropolitana de Maceió. A PRF confirmou uma morte no acidente, que aconteceu na altura do km 99, na BR 424. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhou uma vítima do sexo masculino para o Hospital Geral do Estado.

Um internauta que esteve no local do acidente informou à reportagem que testemunhas relataram que o Corolla fazia ultrapassagem em alta velocidade logo atrás de um veículo Fiat Toro. A caminhonete Fiat conseguiu passar, mas o Corolla bateu de frente com a carreta de uma transportadora.

Segundo o acompanhamento de ocorrências em tempo real do Corpo de Bombeiros Militar, quatro viaturas e 16 militares foram acionados para auxiliar o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal também se deslocou ao local do acidente.

Fonte: TNH1