PALMEIRAS E SANTOS, UM CLÁSSICO DECIDIDO NOS PRIMEIROS MINUTOS DE JOGO

Data: 17/10/2019

O Jogo que aconteceu na Vila Belmiro foi considerado quase um manual de erros do que não se deve fazer quando se enfrenta um adversário forte, em um clássico e jogando em casa. Aos 17 minutos do primeiro tempo o VAR corrigiu o erro da arbitragem e validou o gol feito por Marinho, o segundo da partida que finalizou em 2 a 0 para o Santos. sitedeapostasbrasil.com.br

O Peixe paulista entrou em campo com tudo, ignorou o Palmeiras e resolveu o clássico já no inicio da partida. A equipe mostrou intensidade, garra, não deu espaço nem para o porco paulista respirar, nocauteou o adversário sem pena.

O time foi montado de maneira ofensiva e ousada, pois não havia volante de marcação, o time estava todo frente, praticamente um tudo ou nada.

Com a vitória na Vila Belmiro o santos assumiu a liderança e permanece no retrovisor do líder Flamengo, que tem jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã.

O santos vinha de um momento cheio de instabilidade no campeonato brasileiro, voltou a jogar bem e após esse triunfo espera-se que engate uma sequencia de boas partidas e seja uma pedra no sapato do Flamengo.

Todo clássico costuma ter polêmicas e dessa foi não foi diferente, o Santos que assegurava a vitória sobre o rival, o peixe passou a tocar bola na Vila Belmiro sob gritos de “Olé” da torcida. Após o término da partida, Felipe Melo ironizou para a torcida santista dizendo que ela nem conseguia encher o estádio em um clássico. E antes disso, no final do primeiro tempo, ao seguir para o vestiário, o jogador fez gestos obscenos em direção à torcida rival, após sofrer provocações.

Apesar de ter cedido às provocações da torcida, o volante exaltou o time adversário ao dar entrevista sobre o jogo. Enfatizou sobre ter sido um jogo contra um time forte, bem treinado e com uma movimentação muito importante em campo. Disse ainda que o Palmeiras pecou nos primeiros 20 minutos de jogo, mas que o retorno para o segundo tempo, foi inclusive, com um a menos, e ainda assim mantiveram um trabalho em equipe muito importante.

Ainda em entrevista após termino da partida, Felipe Melo disse que a sensação naquele momento era que havia dado o melhor dentro de campo, lembrou ainda que no primeiro turno saborearam a vitória por 4 a 0 e agora infelizmente perderam por 2 a 0.

Com a derrota o Palmeiras mantém os 47 pontos e cai para o terceiro lugar na tabela do campeonato brasileiro, já o Santos, com os mesmos 47 pontos e uma vitória a mais ocupa o 2 lugar na tabela.

O Técnico do Palmeiras, não crê que a derrota para o Santos altere muito o panorama do campeonato. Mano Menezes ainda reforça que o campeonato não está decidido e que quanto mais candidatos disputarem com o Flamengo, melhor.

A próxima disputa do Palmeiras será contra o Botafogo, ás 21h pelo horário de Brasília, no Pacaembu.

Já o Santos terá sua próxima disputa contra o Internacional, dia 13/10 às 16h.

por divulgação