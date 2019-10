Prefeito em exercício Ronaldo Lopes se reúne com empresários penedenses

Data: 17/10/2019



O Prefeito em exercício de Penedo, Ronaldo Lopes participou de reunião nessa quarta-feira (16), com empresários do comércio local. Na pauta, a realização de eventos no município, além do calendário já existente atualmente, como promoção de final de ano, iluminação de Natal, dentre outros temas.

Também participaram da reunião o Secretário Municipal Desenvolvimento Econômico e Presidente da CDL Pedro Soares, a Presidente do Sindlojas Ana Luísa Soares e o Chefe de Gabinete Alfredo Pereira.

Os empresários falaram sobre a importância dos eventos, que contam com o apoio da Prefeitura de Penedo, e que ocorrem durante todo o ano, reivindicando que além dos eventos já existente no calendário do munícipio, outros possam ocorrer em datas comemorativas, a exemplo do réveillon.

Salientando também a necessidade do comercio local, que precisa da realização periódica desses eventos, como forma de incentivar os consumidores comprarem no comercio penedense.

Calendário de eventos

De acordo com o Secretario de Desenvolvimento Econômico e Turismo Pedro Soares, a existência do calendário de eventos em Penedo, além de divulgar a cidade, aquece a economia local em diversas datas, além de proporcionar diversão para penedenses e turistas, movimentando o comercio da cidade e o fluxo de pessoas.

O calendário de eventos de Penedo tem inicio no começo do ano, com a tradicional festa de Bom Jesus dos Navegantes, seguindo com as prévias carnavalescas, aniversário da cidade, festival do teatro, desfile cívico-militar, festival gastronômico, dia do evangélico, festival de cinema, natal de luz; entre outros que ocorrem durante todo o ano.

Ronaldo Lopes

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes destacou a importância dos eventos existentes em Penedo e do calendário, criado pela Prefeitura de Penedo, para o aquecimento da economia penedense durante todo ano, se colocando à disposição dos empresários para auxilia-los no que for necessário.

Também falou sobre a importância do desenvolvimento turístico para o aquecimento da economia penedense e na geração de emprego e renda, que contribuiria também para o aquecimento de todo comércio existente na cidade.

Destacando que a gestão “Terra do desenvolvimento e da Cultura” prepara a cidade para o turismo, com diversas obras estruturantes, a exemplo da reestruturação das orlas, reforma do Largo de São Gonçalo, Centro de Convenções, entre outras medidas que contribuem para receber os turistas que já estão chegando por meio de grandes empresas do ramo, como a CVC e Masterop.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)