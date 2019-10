Seclej Penedo lança edital para escultura de São Francisco de Assis

Data: 17/10/2019



A Prefeitura de Penedo vai ampliar os atrativos turísticos da cidade histórica com uma estátua em homenagem a São Francisco de Assis. O monumento que representará o religioso é objeto do concurso lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej).

Por meio do concurso que estipula prêmio no valor de setenta mil reais para o autor da melhor obra, a gestão Terra da Cultura e do Desenvolvimento reforça a religiosidade do povo penedense, um dos aspectos mais representativos da cidade histórica cujo patrimônio é tombado em nível nacional.

Ainda de acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira, 16, a estátua deve ter cinco metros de altura e ser construída com cimento, brita, ferro e areia, apresentando “afável acabamento de arte final”, entre outros aspectos previstos no documento disponível neste link.

Inscrições

Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição anexada ao edital e apresentar na sede da Seclej, localizada na Rua Dâmaso do Monte, nº 147, Centro Histórico, próxima da Prefeitura de Penedo.

Os trabalhos devidamente inscritos – inclusive com apresentação de maquete em tamanho proporcional à estátua e memorial descritivo da obra – serão analisados por comissão julgadora cuja identidade dos membros será mantida em sigilo, como previsto no edital.

Os critérios que serão analisados são originalidade, versatilidade, perfeição e finalidade. As inscrições estarão abertas no final do mês (30 de outubro) e acabam em 20 de novembro. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro, com início da execução da escultura determinado para 15 de dezembro.

por Fernando Vinícius – Decom PMP