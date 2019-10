Vereadores debatem problemas ocorridos na eleição para conselheiro tutelar

Data: 18/10/2019



Filas enormes, horas de espera para votar, poucas sessões disponíveis, muita reclamação e retorno de eleitores que desistiram de exercer o seu direito de escolha. Estes e outros problemas registrados no pleito que definiu titulares e suplentes do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente em Penedo repercutiram no Poder Legislativo Municipal.

Reunidos nessa quinta-feira, 17, parlamentares debateram o assunto levado ao plenário pelo Vereador Valdinho Monteiro e para que os erros não se repitam na próxima eleição, os parlamentares acataram a proposta do Vereador Fagner Matias sobre expediente a ser enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao TRE Alagoas, instituição responsável por liberar urnas que foram cedidas em número abaixo do que foi solicitado pela comissão organizadora do processo.

Audiência Pública

Os vereadores também aprovaram, de forma unânime, a realização de audiência pública sobre o precatório do antigo Fundef, debate proposto pelo Vereador Nelsinho marcado para a próxima quinta-feira, 24 de outubro, na sede da Câmara Municipal de Penedo, a partir das 9h30.

Para justificar a solicitação, o parlamentar argumentou que o recurso destinado para Penedo está bloqueado por decisão judicial que atendeu ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – Sindspem. Por conta do que chamou de ‘fato novo’, Nelsinho sugeriu a realização do debate, com a presença de especialistas sobre o tema.

Comenda e Homenagem

Ainda durante a sessão realizada nessa quinta-feira, 17, os vereadores aprovaram a instituição da Comenda Mérito Desportista, honraria a ser concedia em reconhecimento aos atletas que se destacam, levando o nome de Penedo nas competições que participam.

De autoria do Vereador Júnior do Tó, a comenda também homenageia o jogador e técnico de futebol Robinho (Robson dos Santos), natural de Penedo que faleceu este ano em decorrência de problemas de saúde.

Outra matéria aprovada foi o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Ernande Pinheiro que homenageia o médico e ex-prefeito de Penedo, Dirson Albuquerque. O gestor j terá seu nome identificando o 3º Centro de Saúde, o antigo Sesp.

por Fernando Vinícius