CRB encerra jejum, bate o Criciúma por 1 a 0 fora de casa e segue na busca pelo G-4

Data: 19/10/2019



Após 6 partidas, o CRB finalmente encerrou o jejum e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Incansável fora de casa, o Galo bateu o Criciúma por 1 a 0 na noite da última sexta-feira (18), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, no jogo válido pela 30ª rodada da Segundona. Foi o primeiro triunfo do técnico Marcelo Cabo sob o comando do Regatas.

Sem ganhar há cinco partidas, o Criciúma estacionou nos 29 pontos e, na 18ª colocação, corre o risco de terminar a rodada na lanterna do campeonato. Por outro lado, o CRB encerrou um jejum de seis jogos e chegou aos 43 pontos. Em oitavo lugar, o time ainda sonha com o acesso.

O jogo

Antes do início da partida, Roberto Cavalo deixou claro que só a vitória interessava ao Criciúma, que começou em cima e quase abriu o placar aos três minutos. Léo Gamalho aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou rente a trave. Depois, novamente pelo alto, o atacante exigiu grande defesa de Andrey.

A primeira chegada do CRB veio aos 20 minutos. Léo Ceará bateu cruzado e Luiz defendeu em dois tempos. Na sequência, Alisson Farias finalizou colocado e o goleiro tricolor espalmou para escanteio com as pontas dos dedos. O jogo era aberto com os dois times buscando o gol.

No último lance do primeiro tempo, a bola sobrou para Daniel Costa na entrada da área. O camisa 10 posicionou o corpo e chegou batendo de primeira, mas pegou mal e mandou pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o Criciúma criou duas boas oportunidades antes dos 15 minutos. Na primeira, Daniel Costa cabeceou nas mãos de Andrey. Depois, Liel ficou com a sobra após cruzamento e bateu de primeira por cima do travessão.

Aos 30, Daniel Borges cruzou na medida para Léo Ceará, que subiu livre e mandou no canto de Luiz. Alguns torcedores começaram a deixar o Heriberto Hülse. Quem ficou, passou a vaiar o time da casa.

Aos 38, Vinícius finalizou rasteiro e a bola passou raspando a trave. Quase Andrew conseguiu completar de carrinho. Na sequência, Daniel Costa arriscou de fora da área e Andrey defendeu. Aos 46, Marlon cruzou e a bola saiu pela linha de fundo com muito perigo.

PRÓXIMOS JOGOS

O Criciúma volta a campo no próximo sábado, contra o Figueirense, às 16h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Na quinta, o CRB recebe o Botafogo, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 31ª rodada.

com Agência Futebol Interior