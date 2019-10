Dentista morre após capotar o carro na rodovia AL-115, em Girau do Ponciano

Data: 19/10/2019



Um grave acidente de carro na noite da última sexta-feira (18) terminou com a morte da dentista Anielly Monise Amaral Santos, 27 anos. Segundo informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a vítima perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou num trecho da rodovia AL-115, em Girau do Ponciano.

Ainda de acordo com relato do BPTran, a vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste, mas não resistiu.

Fonte: TNH1