Cidades do Sertão ofertam 470 vagas para cargos efetivos

Data: 21/10/2019

Prefeituras de três cidades do Sertão alagoano divulgaram, nesta segunda-feira (21), editais para realização de concursos públicos. As oportunidades são para as cidades de Pariconha, Mata Grande e Água Branca. No total, são ofertadas 470 vagas para cargos efetivos dos mais variados níveis de escolaridade.

Os salários vão de R$ 998 a R$ 7 mil em Pariconha; em Mata Grande, vão de R$ 998 a R$ 6 mil; já em Água Branca, variam entre R$ 998 e R$ 5,5 mil.

Confira os editais:

Concurso Água Branca

Concurso Mata Grande

Concurso Pariconha

Os três certames serão realizados pelo Instituto de Administração e Tecnologia (ADN&TEC), empresa sediada no Recife-PE. As inscrições já começaram nesta segunda e prosseguem até 10 de dezembro de 2019. Elas podem ser feitas por meio do endereço eletrônico www.admtec.org.br. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00, a depender do grau de escolaridade.

Em Mata Grande, estão sendo ofertadas 291 vagas para 40 cargos dos três níveis de escolaridade – Fundamental, Médio e Superior. Em Pariconha, são 93 vagas disponibilizadas. Já para a cidade de Água Branca, a oferta é de 86 vagas.

Entre os cargos, estão para professor em várias áreas, médico em diversas especialidades, coveiro, pedreiro, vigilante escolar, agente comunitário de saúde, agente de vigilância sanitária, auxiliar de consultório dentário, contador, controlador, fisioterapeuta, nutricionista, agente administrativo e assistente social.

por Jamylle Bezerra/Gazetaweb