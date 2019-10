IMA diz que 430 toneladas de petróleo já foram retiradas das praias de Alagoas

Data: 21/10/2019



O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) informou na tarde desta segunda-feira (21) que cerca de 430 toneladas de óleo e areia contaminada já foram retiradas das praias alagoanas desde o início dos registros das manchas de petróleo no estado.

Mutirões formados por órgãos ambientais e voluntários ajudaram na retirada do material contaminado.

Segundo o Ibama, até o momento foram contabilizados 30 pontos atingidos por óleo no litoral alagoano, e, Japaratinga e Maragogi foram os locais com maior intensidade de fragmentos de petróleo nas praias.

Na noite desta segunda está marcada uma nova reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA), na Capitânia dos Portos, em Maceió, para avaliar a situação no litoral do estado e traçar novas estratégias de ação.

Durante o final de semana, sobrevoos com helicópteros do Ibama, Marinha e do Governo do Estado fizeram o monitoramento das manchas de óleo pelo litoral de Alagoas e identificaram fragmentos de petróleo no município de Feliz Deserto, Litoral Sul do estado.

Um mutirão está sendo realizado no município nesta segunda para a retirada do material.

No sábado (19), equipes do IMA e voluntários realizaram uma limpeza nas praias do município de Barra de São Miguel, também no Litoral Sul.

Fonte: G1/AL