PM aprende menor e recupera celulares roubados em Palmeira dos Índios

Data: 21/10/2019



Na madrugada de ontem, domingo (20), em Palmeira dos Índios, um menor infrator de 15 anos foi apreendido pela RP do 10º BPM após ter sido flagrado em poder de dois celulares roubados no dia anterior no Centro da cidade.

A equipe foi acionada para atender uma vítima de roubo e no local ela relatou que teve seu aparelho celular roubado por volta das 19 horas nas imediações da Praça São Pedro.

Através do rastreamento do celular, os militares saíram em diligência e conseguiram localizar o suposto infrator no Loteamento Helenildo Ribeiro, que confessou ter participado do roubo e apontou o local onde teria guardado o material subtraído. O menor infrator, acompanhado de sua mãe e do material apreendido,foi conduzido à 5ª DRP para os devidos procedimentos.

por Ascom PM/AL