Sindpol cobra negociação com governo Renan Filho em ato público na capital

Data: 22/10/2019



O Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol/AL) realizou, na manhã desta terça-feira (22), um grande ato público em frente à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), no Centro de Maceió, para cobrar resposta do governo Renan Filho (MDB) sobre a pauta de reivindicações da categoria, em destaque, o reajuste do piso salarial dos profissionais.

No ato público, a classe cobrou a realização de uma reunião com o secretário Fabrício Marques, para negociar os 12 itens da pauta de reivindicações. Atualmente, os policiais civis acumulam perdas inflacionárias de 16% no governo Renan Filho, além de receber o pior piso salarial de nível superior da Segurança Pública, dentre outros déficits.

Na primeira mesa de negociação, realizada no dia 30 de setembro, o secretário Especial de Gestão e Patrimônio, Sérgio de Figueirêdo Silveira, havia dado um prazo ao Sindpol de, até 15 dias, para agendar uma reunião com a Seplag e dar resposta aos itens da pauta de negociação, mas, até o momento, o Sindicato não obteve retorno do governo.

Ainda em setembro deste ano, a categoria ameaçou entrar em greve por tempo indeterminado. Para o presidente do Sindpol, a abertura de um canal de negociação já era incerta. “Todas as vezes, o governo força as paralisações ou uma greve. O governo de Alagoas é intransigente e não quer nem sentar para negociar com a categoria. Portanto, se isto acontecer, a culpa não é do Sindpol, mas unicamente do governador. O sindicato está tentando abrir o canal de negociação para evitar esta medida extrema”, explicou, na oportunidade, o sindicalista.

Por Greyce Bernadino com Assessoria