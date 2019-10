TJ-AL abre inscrições para processo seletivo de estagiários em Informática

Data: 21/10/2019



O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) abriu, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o processo seletivo de estágio em Informática. As provas serão promovidas pela Escola Superior da Magistratura de Alagoas (Esmal) e visam à formação de cadastro reserva para estágio no Poder Judiciário.

Podem participar da prova alunos que estejam em instituições de ensino superior regularizadas junto ao Ministério da Educação. Para que sejam contratados, os aprovados na seleção precisam ter concluído o 4º período, quando o regime for de crédito, ou 2º ano, quando for regime seriado. Os interessados devem se inscrever neste link até o próximo dia 31.

É facultada a doação de duas latas de leite em pó, que serão entregues a uma instituição beneficente pelo projeto Cidadania e Justiça na Escola (PCJE), da Esmal. As latas podem ser doadas até o dia da prova, na Coordenação de Estágios da Esmal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As provas deverão ser realizadas na sede da Esmal, no dia 22 de novembro, a partir das 14h. Haverá listas de classificados específicas para candidatos negros ou com deficiência. Os candidatos serão convocados sendo respeitada a ordem de classificação, à medida que surgirem vagas no Poder Judiciário.

Sobre o estágio

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da data de homologação do resultado final do concurso. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O estudante aprovado e convocado receberá uma bolsa no valor de um salário mínimo mensal, acrescida de auxílio-transporte. A carga horária do estágio será de 24 horas semanais, no período matutino ou vespertino.

Para mais informações, acesse o edital ou ligue para os telefones (82) 2126-5360 ou 2126-5370. A Esmal está localizada na rua Cônego Machado, 1061, no bairro do Farol.

