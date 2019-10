Colisão entre carro e caminhão deixa feridos na BR-316, em Palmeira

Data: 23/10/2019



Quarto pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um caminhão na BR 316, no município de Palmeiras dos Índios, Agreste de Alagoas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros socorreram os feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas estavam no caminhão. Um ferido foi resgatado sentindo dores na lombar e com uma provável fratura no pé esquerdo. Já a outra vítima, foi levada com vários cortes nos pés provenientes do vidro do veículo.

As outras duas vítimas estavam no carro e foram atendidas pelo Samu. O estado de saúde delas não foi divulgado. A PRF também esteve no local da ocorrência.

Fonte: G1/AL