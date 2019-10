Exército vai reforçar ações contra manchas de óleo em praias de AL

Data: 23/10/2019



O 59º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro informou, na tarde desta quarta-feira (23), que um pelotão de fuzileiros foi designado para atuar a partir da quinta-feira (24) nas ações de limpezas das praias em Alagoas.

De acordo com o comunicado, o pelotão, com aproximadamente 40 integrantes, vai atuar em conjunto com a Marinha do Brasil e voluntários civis na praia da Barra de São Miguel.

Desastre ambiental

Desde o fim de agosto e início de setembro, diversas manchas de óleo têm aparecido em praias do Nordeste.

No total, o Ibama afirma que 78 municípios foram afetados em todos os 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (veja abaixo a lista das cidades em Alagoas).

Confira os municípios de AL afetados (atualizado em 23/10/2019):

Feliz Deserto

Maceió

Piaçabuçu

Coruripe

Paripueira

Roteiro

Barra de Santo Antônio

Marechal Deodoro

Passo de Camaragibe

Japaratinga

Barra de São Miguel

Maragogi

Porto de pedras

Fonte: G1/AL