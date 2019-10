Foragido da Justiça de Sergipe por estuprar a filha é preso em Marechal Deodoro, AL

Data: 22/10/2019



A Polícia Civil de Alagoas prendeu na noite desta terça-feira (22) um alagoano que era foragido da Justiça de Sergipe por estuprar a filha, que na época tinha 15 anos. A equipe do 17º Distrito Policial prendeu o homem no município de Marechal Deodoro, na região Metropolitana de Maceió, quando ele voltava do trabalho para casa.

O delegado do 17º Distrito, Leonam Pinheiro, explicou que havia um mandado de prisão contra o homem, que cometeu sucessivos estupros contra a filha no município de Propriá, em Sergipe, entre os anos de 2013 e 2014, e estava escondido em Marechal Deodoro.

O preso vai ser transferido para o Sistema Prisional de Sergipe.

O delegado explicou que possíveis vítimas do homem podem entrar em contato com a Polícia Civil de Sergipe e que se a vítima for de Alagoas, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Alagoas, que vai encaminhar o caso para a polícia sergipana.

Fonte: G1/AL