Orquestra de meninos e recital de percussão abrem Festival Internacional de Música em Penedo

Data: 23/10/2019



O Festival Internacional de Música que acontece em Penedo a partir desta quarta-feira, 23, começa logo mais à noite, no Theatro Sete de Setembro. O concerto de abertura do evento que reúne músicos, professores e pesquisadores brasileiros e de outros países terá concerto de abertura com recital de percussão do professor Augusto Moralez (Escola Técnica de Artes/Ufal) e apresentação da Orquestra de Meninos da Fundação Música e Vida de São Caetano-PE.

O primeiro teatro construído em Alagoas, recuperado e modernizado durante o governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes, abre as portas na manhã de quinta-feira, 24, para credenciamento e checklist dos participantes da 10ª edição da Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB).

A JPMB já faz parte do calendário de eventos do governo de Alagoas, parceira da jornada promovida pela Ufal junto com a Prefeitura de Penedo, o Consulado Honorário de Portugal em Maceió e o Espaço de Compreensão e Invenção Musical (ECIM).

Fóruns, conferências, apresentações de trabalhos, lançamento de livros e oficinas constam na programação disponível no portal da JPMB.

Para o público em geral, estão previstos concertos no Theatro Sete de Setembro, na Igreja Santa Maria dos Anjos (convento franciscano), Igreja das Correntes e Igreja São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP