HGE suspende visitas na área amarela após paciente ser diagnosticado com tuberculose

Data: 24/10/2019



Por precaução, o Hospital Geral do Estado (HGE) suspendeu todas as visitas à área amarela da unidade devido à internação deu um paciente diagnosticado com uma doença infecciosa. A informação foi confirmada através de uma nota emitida pela gerência do hospital.

O TNH1 apurou que, apesar de não ser informado na nota, o diagnóstico do paciente é de tuberculose.

De acordo com o documento, o Hospital Hélvio Auto, referência nestes casos, já foi acionado, e o paciente deve ser transferido assim que uma vaga for disponibilizada.

Confira a nota na íntegra:

A gerência do Hospital Geral do Estado (HGE) esclarece que as visitas à Área Amarela da unidade hospitalar foram suspensas, momentaneamente, por precaução, devido à internação de um paciente com doença infecciosa já diagnosticada. Informa que o Hospital Hélvio Auto, referência nestes atendimentos, já foi acionado e que, assim que a vaga for disponibilizada, o paciente será transferido e as visitas serão liberadas. A gerência do HGE reafirma o compromisso com a saúde dos alagoanos e pede a compreensão dos familiares dos pacientes internados na Área Amarela.

Fonte: TNH1