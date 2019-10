Marinha abre processo seletivo com salário inicial acima de R$ 9 mil

Data: 24/10/2019



Uma boa notícia para quem deseja ingressar na Marinha do Brasil. O Comando do 3º Distrito Naval abriu processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários (SMV-OF) da Marinha do Brasil.

Segundo a assessoria de Comunicação estão sendo ofertadas 32 vagas para ensino superior, distribuídas pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que compõem a área de jurisdição do Com3ºDN.

O período de inscrições vai de 23 de outubro a 4 de novembro e o valor da taxa de inscrição é de R$ 127, podendo ser paga até 5 de novembro. As vagas são para candidatos de ambos os sexos, graduados, com mais de 18 anos.

O SMV é um vínculo entre o militar e a Marinha, que é renovado anualmente até o período máximo de oito anos, sem a possibilidade de estabilidade. Os rendimentos de Guarda-Marinha, posto inicial do Oficial, são de R$9.021,07, incluindo soldo e adicionais. Após seis meses no posto de Guarda-Marinha, o Oficial temporário passa a ocupar o posto de Segundo-Tenente, com rendimentos de R$9.662,10.

Em seguida, após mais seis meses, será promovido a Primeiro-Tenente, com rendimentos de R$10.636,05. No sétimo ano de prestação de Serviço Militar Voluntário, poderá chegar ao posto de Capitão-Tenente, com rendimentos de R$11.778.

Os interessados devem entrar no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Distrito Naval para o qual desejam concorrer e acessar o link da sua inscrição e o respectivo Aviso de Convocação.

Processo seletivo

O processo seletivo para Oficial temporário ocorrerá por meio de provas objetivas, previstas para 9 de fevereiro de 2020, com 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval. Para médicos, em vez de Formação Militar-Naval, são 25 questões de Conhecimentos Específicos. As referências bibliográficas serão indicadas em um dos apêndices do Aviso de Convocação.

Aprovado nesta primeira etapa, o candidato passará ainda pelos eventos complementares, que são a Inspeção de Saúde (IS); a Prova de Títulos (PT); o Teste de Aptidão Física (TAF), com natação e corrida; a Verificação de Dados Biográficos (VDB); e a Verificação Documental (VD).

Das vagas

As vagas para nível superior oferecidas na área do Comando do 3º Distrito Naval estão distribuídas nas seguintes cidades: Natal-RN: Cirurgião-Dentista – Prótese Dentária (2), Cirurgião-Dentista – Ortodontia (1), Farmácia (1), Nutrição (1), Ciências Contábeis (1), Direito (1), Psicologia (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Telecomunicação (1) e Engenharia Metalúrgica (1).

Recife-PE: Farmácia (2), Cirurgião-Dentista – Prótese Dentária (1), Cirurgião-Dentista – Endodontia (1), Cirurgião-Dentista – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (1), Comunicação Social – Jornalismo (1), Serviço Social (1), Direito (1) e Informática – Sistemas de Informação (1).

Fortaleza-CE: Cirurgião-Dentista – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (1), Ciências Náuticas – Inspetor Naval (1), Direito (1), Serviço Social (1), História (1), Inglês (1) e Farmácia (1).

João Pessoa-PB: Cirurgião-Dentista – Ortodontia (1), Pedagogia (1) e Tecnólogo em Sistemas de Navegação (1).

Maceió-AL: Ciências Contábeis (1) e Ciências Náuticas – Inspetor Naval (1).

Com assessoria