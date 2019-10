Theatro Sete de Setembro recebe abertura do festival internacional JPMB

Data: 24/10/2019



O Centenário Theatro Sete de Setembro recebeu na noite dessa quarta-feira (23), a abertura do festival internacional JPMB ( Jornada Pedagógica para Músicos de Banda), que até o próximo sábado, 26, proporcionará para a população penedense e turistas: Concertos, recitais, cursos e workshops, entre outras atrações com entrada gratuita.

A abertura contou com a presença do Prefeito Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, coordenador do evento Marcos Moreira, Secretária Municipal de Cultura Aliny Costa, secretários municipais, artistas e professores da UFAL e a população em geral.

O evento é realizado pelo curso de musica da UFAL, por meio do Grupo de Pesquisa Metodológica e Concepção Social do Ensino Coletivo Instrumenta, do Consulado Honorário de Portugal, e o Espaço de compreensão e invenção musical (ECIM); em parceria com a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão realizou a abertura oficial do evento, destacando o momento especial por qual passa a cidade de Penedo, que volta a pungência cultural dos anos 70, sendo uma referencia na área de cultura.

“É um orgulho muito grande realizar um evento da magnitude do JPMB, um grande sucesso que esse ano certificará 1200 músicos, um dos maiores eventos dessa categoria no Brasil”, enfatizou.

Após a abertura oficial, a noite ainda contou com as apresentações do músico instrumental e Professor Augusto Moraes, que realizou o primeiro concerto de percussão solo da historia do Theatro Sete de Setembro, além da Orquestra de Meninos da Fundação Música e Vida de São Caetano-PE, dirigida pelo maestro Mozart Vieira.

Programação

Em sua decima edição, o JPMB é realizado pela segunda vez em Penedo, tendo o objetivo de desenvolver a cultura musical, além de expandir valores artísticos, contribuindo também com a formação de novos músicos e a oferta de conhecimento aos músicos da cidade.

Em sua programação o evento conta com oficinas, palestras, fóruns e mesas-redondas contando com a participação de músicos, professores e pesquisadores do mais alto nível, contando ainda com a presença de profissionais vindos de Portugal e de vários estados do Brasil.

Além do Theatro Sete de Setembro, também estão previstos apresentações na Igreja Santa Maria dos Anjos (convento franciscano), Igreja das Correntes e Igreja São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos.

Também consta na programação, um fórum sobre o patrimônio e a realidade das Bandas Filarmônicas do Baixo São Francisco e demais regiões de Alagoas. A programação completa pode ser visualizada por meio do site www.ecimusica.com/jpmb.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)