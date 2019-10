Óleo invade rio Coruripe e contamina área a 7 km da foz, dizem pesquisadores de Alagoas

Data: 25/10/2019



Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) localizaram manchas de óleo até aproximadamente 7 km da foz no rio Coruripe, que nasce na cidade de Palmeira dos Índios, no agreste alagoano, e vai até o município de Coruripe, no litoral sul do estado.

Com isso, os pesquisadores concluíram que a contaminação está se adentrando pelos rios. De acordo com os levantamentos realizados pelos grupos de trabalho da UFAL e do Ibama, cerca de 180 km de praias foram afetadas em Alagoas.

O Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA), que monitora em Alagoas a situação das manchas de óleo que atingem as praias do Nordeste, informaram nesta sexta-feira (25) que pequenos fragmentos do petróleo cru foram encontrados nas praias de Guaxuma e Pajuçara, em Maceió.

O professor Emerson Soares, do Centro de Ciências Agrárias da UFAL, diz estar preocupado com os efeitos da grande quantidade de óleo que atingiu o litoral nordestino.

“Estamos vivendo uma calamidade pública com emergência ambiental. O óleo chegou no mar, nos mangues, nos corais e agora nos rios. A situação é triste e feia”, lamenta o pesquisador.

Soares destaca ainda que esse incidente está trazendo sérios problemas para a pesca, para a fauna aquática, para o turismo, para a reprodução das espécies nos mangues.

“Nós estamos vivendo um desastre sem precedentes, são imensuráveis os danos que esse desastre vai causar para gerações de organismos. O feito dessa contaminação vai perdurar no litoral e nas áreas estuarinas”, ressalta Emerson.

Os pesquisadores explicam que os manguezais são berçários de várias espécies costeiras, e é muito difícil limpar o óleo quando ele impregna e se liga à vegetação.

“O problema persiste há mais de 50 dias. O óleo está afundando, está ficando no leito dos mangues e nas áreas rasas das praias. O óleo está alterando a consistência e afundando, fixando-se nos corais e no manguezal. É um material cancerígeno e mutagênico. Precisamos de uma força tarefa não só para a limpeza, mas para estudar os efeitos dessas toxinas nos animais, vegetais e no ser humano também”, diz Soares.

Fonte: G1/AL