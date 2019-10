Em AL, 20 animais já foram vítimas de desastre ambiental provocado por petróleo

Data: 28/10/2019



Vinte animais já foram resgatados, em Alagoas, após terem sido atigindos pelo petróleo cru que aparece nas praias do litoral nordestino desde o último mês. A informação foi confirmada pelo Ibama, com a divulgação do Boletim de Ocorrências sobre a fauna oleada, cujo quadro foi atualizado nesse domingo, 27.

Segundo o órgão, 13 tartarugas marinhas, cinco aves, um golfinho e outro de classe não informada foram retirados do litoral alagoano. Dentre esses, apenas seis sobreviveram, enquanto 14 acabaram mortos por causa do desastre ambiental.

Os números mostram também que o estado só perde para a Bahia, em relação ao quantitativo de animais oleados. Lá, foram 33 mortos e oito vivos, entre 23 tartarugas, 12 aves e seis de espécie não informada, recolhidos das praias baianas. O total é de 41 animais.

O Rio Grande do Norte aparece na 3ª posição com o resgate de treze tartarugas marinhas e uma ave. Ceará e Sergipe aparecem com 11 animais, cada um. Já no Piauí foram três, e no Maranhão e em Pernambuco, dois, sendo que estes três últimos estados só tiveram casos envolvendo tartarugas marinhas.

No geral, o Nordeste registrou 104 animais contaminados, sendo só 26 vivos e 78 mortos. As tartarugas marinhas representam a maior parte dos bichos, com 71 casos. Foram atingidas também 22 aves, um golfinho e 10 animais sem espécie divulgada.

Fonte: TNH1