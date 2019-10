Populares encontram corpo de menino de 14 anos que estava desaparecido

Data: 27/10/2019



O corpo de um menino de apenas 14 anos foi encontrado, em estado de putrefação, no começo da tarde deste domingo (27), em uma bueira, embaixo da linha do trem, no bairro Vila Nova, em Palmeira dos Índios.

De acordo com informações colhidas no local, o menino, identificado como Igor Ivanildo Simplício dos Santos, morava com os pais no bairro Ribeira e estava desaparecido há oito dias.

Segundo um tio do menino, ele era usuário de drogas e saiu de casa no último domingo informando que iria para uma vaquejada. “Foi uma morte bastante cruel, ele teve a cabeça decaptada e não se sabe o que aconteceu”.

O corpo foi encontrado por populares, após sentirem o mau cheiro. O local está muito escuro.

As Polícias Militar e Civil foram até o local e acionaram os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), para perícia e recolhimento do corpo.

Fonte: Já é Notícia