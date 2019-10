Recorde de público e festa: Flamengo derrota o CSA

Data: 27/10/2019



Em noite de recorde de público pagante neste Campeonato Brasileiro, festa da torcida do Flamengo no Maracanã na noite deste domingo, durante a vitória por 1 a 0 sobre o CSA. O gol marcado por Arrascaeta fez quase 70 mil torcedores irem ao delírio nos minutos iniciais, seguindo a contagem regressiva diante da busca do título da competição. Isto mesmo sem uma atuação de alto nível, jogando o básico e correndo riscos do adversário – o goleiro Diego Alves foi importante demais na conquista dos três pontos.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 67 pontos, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro e a distância de dez pontos do Palmeiras, segundo lugar. O CSA segue na zona de rebaixamento com 26 pontos, no 18º lugar. Ambas as equipes voltam a campo no meio de semana – enquanto o Rubro-Negro visita o Goiás na quinta-feira, o CSA, no dia anterior, recebe o Corinthians.

Fonte: Terra