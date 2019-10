“Tristeza e indignação”, diz autora de quadro que Carlinhos Maia riscou em hotel

Data: 28/10/2019



Na tarde desta segunda-feira (28), a artista plástica Lau Rocha falou pela primeira vez, através de uma rede social, sobre o episódio em que o humorista Carlinhos Maia rabiscou o quadro da artista que estava no quarto de um hotel, onde ele ficou hospedado no final de semana, em Aracaju.

“Com tristeza e indignação, recebi a notícia de que uma das minhas obras foi vandalizada e exposta em uma rede social, por pessoa que aparenta ter influência na juventude deste país. Venho de uma família de que possui a expressão do belo como manifestação do caráter e foi um choque ver o descaso da pessoa em questão pelo meu sentimento expressado na obra, que é o patrimônio moral do artista. Não autorizei a vandalização, que feriu minha alma e me expôs de maneira absolutamente constrangedora”, diz a nota.

Lau, que tem 59 anos, é sergipana da cidade de Propriá (SE) e há 25 anos está envolvida nas artes plásticas, espera que o fato sirva de exemplo para se aprender sobre respeito e dignidade. “Sob pena de estarmos num caminho de desumanização muito perigoso para essa juventude que espera ações responsáveis daqueles que conquistam projeção midiática”, completou.

A artista falou também que está tomando as providências legais para reparar o dano. “Para que se compreenda que há um limite para a banalização da arte, que creio ser uma das mais importantes formas de transformação social. Agradeço a todas as manifestações de afeto e asseguro que permanecerei realizando o meu propósito de embelezar este mundo com arte”, finaliza.

O início da polêmica

Primeiro o humorista postou vídeos, em rede social, falando que tinha ficado assustado com o quadro de uma mulher sem rosto, durante a noite; Já de manhã Maia, então, pegou uma caneta e colocou olhos e boca no quadro enquanto era filmado por seu marido Lucas Guimarães; Na sequência, ele postou uma foto com a legenda: “Os hóspedes desse hotel vão me agradecer”.

Após ser criticado, Maia fez outros vídeos falando que teve autorização para rabiscar o quadro. “Antes de riscar e deixar minha marca, como eu já fiz em outros hotéis que permitiram a brincadeira, eu liguei para dona do hotel, a Dani, que é uma pessoa que me recebe há quatros nesse hotel e ela me autorizou brincar”, disse.

O G1 Sergipe procurou a proprietária do hotel e recebeu a informação que ela está em viagem e que não iria comentar o assunto.

Fonte: G1