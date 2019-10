Suspeitos de matar adolescente de 14 anos são presos em Maceió

Data: 30/10/2019



Os dois suspeitos de matar a tiros, nessa terça-feira (29), o adolescente Jonas Douglas da Silva, de 14 anos, no bairro do Vergel do Lago, em Maceió, foram presos hoje. O motivo do crime seria a briga entre facções. Segundo a polícia, o adolescente assassinado não tinha envolvimento com crimes ou drogas ilícitas.

Igor Micael e Rafael dos Santos foram identificados como os suspeitos do crime. As informações apontam que Rafael dos Santos teria ido à comunidade para matar rivais da facção, entretanto, como não encontrou, resolveu matar um adolescente de 14 anos que não tinha nenhum envolvimento com o crime organizado.

Ainda durante a operação que resultou nas prisões, foi preso Igor Micael da Silva, de 19 anos, que estaria com a arma utilizada no homicídio. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas da Capital (DHPP) para os procedimentos cabíveis.

Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), a guarnição motorizada Força Tática 2, pertencente ao 1° Batalhão de Polícia Militar (1°BPM), esteve no local e constatou que o menor foi atingido por disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e costas.

por Clariza Santos/Gazetaweb