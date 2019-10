CSA vence Corinthians e se mantém vivo na briga contra o rebaixamento

Data: 30/10/2019



Após sair atrás no placar, o Corinthians até lutou e chegou a empate, mas não contava com um gol de Ricardo Bueno no final do segundo tempo e chegou a sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, perdendo vaga no G6. Na noite desta quarta-feira (30), o time paulista visitou o CSA e acabou derrotado, pelo placar de 2 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Com o resultado, o Corinthians segue com 45 pontos e perdeu mais uma posição, ou seja, de três rodadas para cá, o time paulista caiu da quarta para a sétima colocação. Já o CSA segue sonhando em se salvar da zona de rebaixamento. Com 29 pontos, o time alagoano está na 17ª colocação à um ponto do Fluminense, que tem 30 e é o primeiro time fora do Z4.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo adversário e nos 15 primeiros minutos, o Corinthians criou uma boa chance e o CSA duas. Melhor no duelo, os donos da casa abriram o placar aos 24 minutos. Jonatan Gomez lançou Apodi, que se livrou do marcador e de perna diretia bateu para o fundo do gol defendido por Cássio, que nada pode fazer.

A resposta do Corinthians veio aos 35 minutos. Pedrinho tocou para Júnior Urso, que na entrada da área, girou em cima da marcação e soltou o pé, porém a bola pegou muita força e saiu por cima do gol. Nos minutos finais, ambos os times seguiram em cima e os paulistas chegaram ao empate aos 44. Pedrinho pegou a sobra e bateu colocado para o fundo das redes. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou em 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Corinthians voltou focado em sair com a vitória e fez pressão nos primeiros minutos. Logo aos três, Fagner tocou para Mateus Vital, que de primeira rolou para Pedrinho, que soltou o pé, mas a bola saiu por cima do gol. Já aos oito, Clayson tocou para o próprio Pedrinho, que desta vez chutou cruzado, mas João Carlos fez a defesa tranquilamente.

Porém conforme o tempo foi passado, o CSA conseguiu equilibrar o duelo e criou duas boas chances com Jonatan Gomez e Bustamante, que levaram perigo ao goleiro Cássio. Depois disso, a partida seguiu movimentada e o time da casa chegou ao desempate aos 34 minutos. Celsinho cobrou escanteio e Ricardo Bueno subiu livre na área para cabecear para o fundo das redes. Até por conta disso, a partida terminou com a vitória da equipe alagoana por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (03) para a disputa da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fora de casa, o Corinthians visita o líder Flamengo no Estádio do Maracanã, às 16h. Um pouco mais tarde, às 18h, o CSA também joga como visitante quando encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Fonte: Futebol Interior